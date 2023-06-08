İsrail, Fas'ın Batı Sahra egemenliğini tanıyamaya hazırlanıyor

Resmi temasları kapsamında Fas'ı ziyaret eden İsrail Meclis Başkanı Ohana, Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Reşid el-Talibi el-Alemi ile başkent Rabat'ta bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Ohana, Meclis Başkanı olarak Fas'ın Batı Sahra egemenliğini tanıdığını ifade ederek, "Netanyahu'nun yakında Fas'ın Batı Sahra egemenliğini tanıyacağından eminiz." dedi.

Ohana, Fas Kralı 6. Muhammed'den de Kudüs Komitesi başkanı olarak İsrailliler ve Filistinliler arasında arabuluculuk yapmasını istediklerini kaydetti.

İsrail ve Fas, 2000'de askıya alınan diplomatik ilişkilerin 10 Aralık 2020'de yeniden başlatıldığını duyurmuştu.

Fas hükümeti Ekim 2021'de İsrail ile hava hizmetleri, kültür ve spor alanlarında iki anlaşma imzalamıştı.

- BATI SAHRA SORUNU



Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi olan Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Sakiyet'ul Hamra ve Vadi ez-Zeheb adlı iki ana bölgeden oluşan ve Fas'ın fiili egemenliği altında bulunan Batı Sahra bölgesi uzun yıllardır Fas-Cezayir-İspanya üçgeninde çözülemeyen soruna dönüşmüşken, kendisini Batı Sahra'nın "kurtuluş" hareketi olarak tanımlayan Polisario Cephesi de Batı Sahra sorunu çerçevesinde şekillenen üçgenin merkezinde yer alan ayrılıkçı hareket olarak öne çıkıyor.

Fas, Polisario Cephesi tarafından 1976'da bağımsızlığı ilan edilen eski bir İspanyol sömürgesi olan Batı Sahra sorununun çözümü için 2007'de "genişletilmiş özerkliği" önerirken, Cezayir tarafından desteklenen Polisario ise bu bölgenin kaderinin tayini için referanduma gidilmesi talebinde bulunuyor.