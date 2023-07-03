İsrail, Fas'ın Batı Sahra'daki egemenliğini tanıyacak

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Cohen, Fas'ın 2. Necef Zirvesi'ne bu yıl eylül veya ekim ayında ev sahipliği yapmasının planlandığını, ülkesinin de Rabat'ın Batı Sahra bölgesindeki egemenliğini tanımasına ilişkin kararını bu zirvede vereceğini söyledi.

KAN'ın haberinde, Cohen'in bu açıklamasıyla, Fas'ın söz konusu zirveye ev sahipliği yapmasını Tel Aviv'in Batı Sahra üzerinde Fas egemenliğini tanıması için "şart koştuğu" değerlendirildi.

Geçen yıl İsrail, ABD, Mısır, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn dışişleri bakanlarının katılımıyla 27-28 Mart'ta İsrail'in ev sahipliğinde Necef Zirvesi düzenlenmiş, tarafların aynı yılın (2022) mart ayında Fas'ın başkenti Rabat'ta tekrar bir araya geleceği (2. Necef Zirvesi) açıklanmış ancak daha sonra ertelenmişti.

Fas Dışişleri Bakanlığı, daha önce birkaç kez ertelenen zirvenin son ertelemesine, "bölgedeki siyasi durumu" gerekçe göstermişti.

BATI SAHRA SORUNU



Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin (BM) ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

ABD, Başkan Donald Trump döneminde Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya varılması üzerine Washington'ın Batı Sahra'da Fas'ın egemenliğini tanıdığını duyurmuştu.