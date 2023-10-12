İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2023 Perşembe / 28 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7547
  • EURO
    29,2995
  • ALTIN
    1667.4
  • BIST100
    8259.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail-Filistin çatışması Avrupa'da gaz fiyatlarını yükseltti
Dünya

İsrail-Filistin çatışması Avrupa'da gaz fiyatlarını yükseltti

Avrupa'da gaz fiyatları İsrail-Filistin çatışmasının başladığından beri arz güvenliğine yönelik endişeler nedeniyle yüzde 39 arttı.

AA12 Ekim 2023 Perşembe 21:59 - Güncelleme:
İsrail-Filistin çatışması Avrupa'da gaz fiyatlarını yükseltti
ABONE OL

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, kasım vadeli kontratlarda doğal gazın fiyatı 6 Ekim'de megavatsaati 38,2 avrodan kapanmıştı.

İsrail-Filistin çatışmasının 7 Ekim'de başlamasıyla yükseliş eğilimine giren fiyatlar, İsrail'in talebi üzerine ABD'li enerji şirketi Chevron'un Doğu Akdeniz'deki Tamar gaz sahasında üretimi durdurmasının arz güvenliğine yönelik endişeleri körüklemesiyle tırmanışa geçti.

Bugün kasım vadeli kontratlarda gazın megavatsaat fiyatı 53,1 avrodan kapandı. Böylece, İsrail-Filistin çatışmasının başladığından beri fiyatlar yüzde 39 arttı.

Finlandiya ve Estonya arasında doğal gaz akışını sağlayan Balticconnector boru hattında tespit edilen olağan dışı basınç düşüşü sebebiyle vanaların kapatılması ve boru hattının onarımının 5 ay süreceğinin açıklanması da fiyatlarda yukarı yönlü baskıya yol açtı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.