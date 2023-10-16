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Dünya

İsrail-Filistin çatışması nedeniyle 6 yaşındaki çocuğu öldürdü! ABD'de dehşete düşüren canilik

ABD'nin Chicago eyaletinde bir kişi, 6 yaşındaki çocuğu öldürdü, annesini yaraladı. Yetkililer, 'saldırıyla ilgili beyanda bulunmayan Czuba'nın İsrail-Filistin çatışmasının etkisiyle çocuğu Müslüman olması nedeniyle öldürdüğünün tespit edildiğini' bildirdi.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 01:33 - Güncelleme:
İsrail-Filistin çatışması nedeniyle 6 yaşındaki çocuğu öldürdü! ABD'de dehşete düşüren canilik
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Will County Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, 71 yaşındaki Joseph M. Czuba'nın motivasyonunun "çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve İsrail-Filistin çatışması" olduğu iddia edildi.

Polisin, ev sahibinin kendisine bıçakla saldırdığını söyleyen bir kadının aramasıyla harekete geçtiği, olay yerine vardıklarında, Czuba'yı evin önünde otururken buldukları belirtildi.

Daha sonra eve giren polis memurlarının 32 yaşında kadını ve 6 yaşındaki çocuğunu ağır bıçak yaraları almış halde bulduğu kaydedildi.

26 defa bıçaklanan çocuğun durumunun kritik olduğu, yerel bir hastaneye nakledildikten sonra yaşamını yitirdiği, hastaneye kaldırılan annesinin durumunun ise ağır olduğu açıklandı.

Yetkililer, "saldırıyla ilgili beyanda bulunmayan Czuba'nın İsrail-Filistin çatışmasının etkisiyle çocuğu Müslüman olması nedeniyle öldürdüğünün tespit edildiğini" bildirdi.

Czuba birinci derece cinayet, birinci derece cinayete teşebbüs, iki nefret suçu ve ölümcül bir silahla ağırlaştırılmış darp ile suçlanıyor.

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