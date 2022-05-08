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Dünya

İsrail, Filistin topraklarında uyguladığı kapatmayı ikinci kez uzattı

İsrail, Batı Şeria ile Gazze Şeridi arasındaki geçişlerde uygulanan kapsamlı kapatmayı üst üste ikinci kez olmak üzere, 9 Mayıs Pazartesi gününe kadar uzatma kararı aldı.

AA8 Mayıs 2022 Pazar 09:29 - Güncelleme:
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İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki operasyonlarının koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, güvenlik durumu değerlendirilmesi üzerine Batı Şeria ile Gazze Şeridi arasındaki geçişlerde uygulanan kapsamlı kapatmanın 9 Mayıs Pazartesine kadar uzatılmasına karar verildi.

Koordinatörlüğün onayı ile sadece insani, tıbbi ve istisnai durumlara izin verileceği aktarıldı.

5 Mayıs Perşembe gecesi Tel Aviv yakınlarındaki Elad şehrinde 3 İsraillinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı saldırının ardından İsrail, Filistin topraklarında uyguladığı kapatmayı, pazar gününe kadar uzatma kararı almıştı.

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