İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Ocak 2021 Cuma / 24 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4002
  • EURO
    9,0564
  • ALTIN
    449.947
  • BIST100
    1527.26
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail Filistin'in ''ihtiyar delikanlısı''nı gözaltına aldı
Dünya

İsrail Filistin'in ''ihtiyar delikanlısı''nı gözaltına aldı

İsrail askerleri, Filistin'in 'ihtiyar delikanlısı' olarak bilinen Hacı Said Arme'yi (Ebu'l Abd) gözaltına aldı.

AA08 Ocak 2021 Cuma 11:02 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 11:02
ABONE OL

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, direniş saflarının "ihtiyar delikanlısı" olarak bilinen Ebu’l Abd'in Ramallah'taki Deyr Cerir beldesinde bulunan evine baskın düzenledi. Askerler 51 yaşındaki Ebu’l Abd'i gözaltına aldı.

Ebu’l Abd, İsrail’in Yahudi yerleşim birimi inşa etmeyi planladığı Deyr Cerir’in Eş-Şurfe bölgesinde, 1 Ocak Cuma günü düzenlenen ve tüm belde halkının genci yaşlısıyla katıldığı gösteride yer almıştı.

Ebu’l Abd, o gösteride başında puşisi ve kufiyesi, üstünde cellabiyesi, beyaz sakalı ve elindeki sapanıyla İsrail askerlerine taş atarken AA kameramanı Hişam Ebu Şakra tarafından görüntülenmişti.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük takdirini toplayan Ebu’l Abd için, Filistinli gençlerle omuz omuza sapanı büyük bir maharetle kullandığı, İsrail askerlerinin mermilerinden çevik manevralarla kaçabildiği yönünde yorumlar yapılmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.