İsrail, Filistinli aileye evini kendi elleriyle yıktırdı

AA 08 Ekim 2020 Perşembe 00:30 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 00:30

Vadi Hulva İnsan Hakları Bilgi Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Kudüs'ün kuzeyindeki Şuafat beldesinde yaşayan 14 ferdi bulunan Burgan ailesini, 20 yıl önce inşa ettikleri evlerini yıkmaya zorladığını, ailenin yıkımı gerçekleştirdiğini belirtti.

Ailenin son yıllarda ihlal gerekçesiyle on binlerce dolar ödediğine işaret edilen açıklamada, yıkım kararının yaklaşık 4 ay önce Kudüs Belediyesi'nin eve ruhsat vermeyi reddetmesiyle alındığı aktarıldı.

Kudüs Belediyesi gerek inşaat ruhsatı vermeyerek gerekse ruhsatsız oldukları gerekçesiyle evleri yıkarak, Filistinlilerin Kudüs'te bina inşa etmesini kısıtlamaya çalışıyor.

Söz konusu evleri İsrail belediyesi yıktığında masrafları ev sahiplerinden tahsil ettiği için aileler kendi evlerini yıkmak zorunda kalıyor.