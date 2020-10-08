İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Ekim 2020 Perşembe / 20 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8798
  • EURO
    9,2986
  • ALTIN
    478.246
  • BIST100
    1152.41
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail, Filistinli aileye evini kendi elleriyle yıktırdı
Dünya

İsrail, Filistinli aileye evini kendi elleriyle yıktırdı

İsrail yönetimi, işgal altındaki Kudüs'teki Filistinli bir aileyi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle evini yıkmak zorunda bıraktı.

AA08 Ekim 2020 Perşembe 00:30 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 00:30
ABONE OL

Vadi Hulva İnsan Hakları Bilgi Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Kudüs'ün kuzeyindeki Şuafat beldesinde yaşayan 14 ferdi bulunan Burgan ailesini, 20 yıl önce inşa ettikleri evlerini yıkmaya zorladığını, ailenin yıkımı gerçekleştirdiğini belirtti.

Ailenin son yıllarda ihlal gerekçesiyle on binlerce dolar ödediğine işaret edilen açıklamada, yıkım kararının yaklaşık 4 ay önce Kudüs Belediyesi'nin eve ruhsat vermeyi reddetmesiyle alındığı aktarıldı.

Kudüs Belediyesi gerek inşaat ruhsatı vermeyerek gerekse ruhsatsız oldukları gerekçesiyle evleri yıkarak, Filistinlilerin Kudüs'te bina inşa etmesini kısıtlamaya çalışıyor.

Söz konusu evleri İsrail belediyesi yıktığında masrafları ev sahiplerinden tahsil ettiği için aileler kendi evlerini yıkmak zorunda kalıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.