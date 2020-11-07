İsrail Filistinli balıkçılara saldırdı

Gazze'nin kuzey kesiminde kara sularında avlanan Filistinli bir balıkçı, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.
Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muhammed Yasin Zayid es-Sultan isimli balıkçının, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bacağından yaralandığını söyledi. Ayaş, Sultan'ın kardeşiyle birlikte Beyt Lahiya açıklarında avlanırken vurulduğunu belirtti.
İsrail ordusundan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Gazze'deki Filistinli yetkililer, İsrail deniz kuvvetlerinin sık sık balıkçıların teknelerine ateş açarak onları yaraladığını ifade ediyor.