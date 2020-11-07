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Dünya

İsrail Filistinli balıkçılara saldırdı

İsrail askerleri, abluka altındaki Gazze açıklarında avlanan bir balıkçıyı yaraladı.

AA07 Kasım 2020 Cumartesi 23:49 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 23:49
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Gazze'nin kuzey kesiminde kara sularında avlanan Filistinli bir balıkçı, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muhammed Yasin Zayid es-Sultan isimli balıkçının, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bacağından yaralandığını söyledi. Ayaş, Sultan'ın kardeşiyle birlikte Beyt Lahiya açıklarında avlanırken vurulduğunu belirtti.

İsrail ordusundan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Gazze'deki Filistinli yetkililer, İsrail deniz kuvvetlerinin sık sık balıkçıların teknelerine ateş açarak onları yaraladığını ifade ediyor.

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