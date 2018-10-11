İsrail Filistinli çocukları bedensel engellilere dönüştürmeye çalışıyor

Dünya Çocukları Koruma Hareketi Filistin Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin kasten öldürmek ya da kalıcı zararlar vermek amacıyla Filistinli çocukları doğrudan hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, hareketin Filistin Şubesi’nin İsrail güçlerinin Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere katılan Filistinli çocukları öldürme veya kalıcı zararlar vermek amacıyla doğrudan hedef alma durumlarını belgelediği ifade edildi.

Filistinli 8 çocuğun durumunun örnek olarak verildiği açıklamada, 12 yaşındaki Mahmud es-Sevalihi’nin İsrail askerleri tarafından kafasından vurulmasından sonra sol gözünü kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Sevalihi’nin ayrıca kısmi hafıza kaybı yaşadığı, psikolojik destek aldığı ve cam göz takılması için tıbbi sevk beklediği kaydedildi.

Hareket, tüm silahlı saldırı olaylarına yönelik ciddi ve profesyonel bir soruşturma açılması ve çocukları öldürme veya kalıcı sakatlıklara yol açtıkları gerekçesiyle İsrailli askerlerin mahkum edilmesi çağrısı yaptı.