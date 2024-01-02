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Dünya

İsrail, Filistinlilere ait 450 naaşı alıkoyuyor

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden 450 Filistinlinin naaşlarını mezarlıklarda ve morglarda alıkoyduğu belirtildi.

AA2 Ocak 2024 Salı 16:54 - Güncelleme:
İsrail, Filistinlilere ait 450 naaşı alıkoyuyor
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"Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Girişimi", İsrail'in Filistinlilere ait cenazeleri alıkoymasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in, mezarlık ve morglarda 450 Filistinlinin naaşını alıkoyduğu belirtildi.

İsrail'in 1967 yılından bu yana çeşitli şekillerde öldürdüğü 256 Filistinlinin naaşlarını Rakamlar Mezarlığı'nda tuttuğu, 194 naaşın da 2015'ten bu yana öldürülen Filistinlilere ait olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in alıkoyduğu naaşlardan 18'i İsrail hapishanelerinde ölen esirlere, 21'i 18 yaş altı çocuklara, 5'i kadınlara ait. Bu naaşlardan 52'si ise 7 Ekim'den önce Gazze Şeridi'nde alıkonuldu."

İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu yıl 79 Filistinlinin naaşını alıkoyduğu belirtilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana da Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 47 Filistinlinin cenezasini alıkoyduğu aktarıldı.

Açıklamada, bilgiye erişimin sınırlı olmasından dolayı Gazze Şeridi'nden alıkonulanların sayısının ise bilinmediği ifade edildi.

İsrail yönetimi, öldürdükten sonra alıkoyduğu Filistinlilerin naaşını "Rakamlar Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca rakamların bulunduğu mezarlara defnediyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Eylül 2019'da İsrail askeri yetkililerine, Filistinli şehitlerin cesetlerini alıkoymak ve onları gelecekte müzakere kartı olarak kullanmak amacıyla geçici olarak defnetme yetkisi veren bir karar çıkarmıştı.

  • Filistin morgları
  • İsrail işgali
  • Batı Şeria+Gazze

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