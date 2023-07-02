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Dünya

İsrail, Filistinlilere ait arazide yeni Yahudi yerleşim yeri inşa edecek

İşgalci İsrail, ülkenin kuzeyindeki Aşağı Celile bölgesinde İsrail vatandaşı Filistinlilere ait arazide yeni bir Yahudi yerleşim yeri inşa edilmesini kararlaştırdı.

AA2 Temmuz 2023 Pazar 20:11 - Güncelleme:
İsrail, Filistinlilere ait arazide yeni Yahudi yerleşim yeri inşa edecek
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Başbakan Binyamin Netanyahu, hükümetinin haftalık toplantısının ardandan sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Hükümetinin son birkaç ay içinde 4 yeni Yahudi yerleşim yerinin inşasını onayladığına işaret eden Netanyahu, "İsrail ve bölgedeki aileler için bayram günü. Celile'de Yahudi yerleşiminin güçlendirilmesi için önemli bir haber." ifadelerini kullandı.

Filistinli "Arab48" internet sitesinde yer alan haberde ise Celile'de Yahudi yerleşim yerinin kurulacağı arazilerin İsrail vatandaşı Filistinlilerin özel mülkü olduğu belirtildi.

İSRAİL, 5 BİN 700 YENİ KONUT İNŞASINI ONAYLAMIŞTI

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinden sorumlu İsrail ordusuna bağlı Sivil İşleri İdaresi Yüksek Planlama Konseyi, hafta başında, ülke kanunlarına göre bile yasa dışı kabul edilen 3 kaçak yerleşim yerinin geriye dönük yasallaştırılması da dahil olmak üzere, yaklaşık 5 bin 700 yeni konut inşasını onaylamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yaklaşık 300 yasa dışı ve kaçak yerleşim biriminde, 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

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