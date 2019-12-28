28.12.2019 22:26 - Güncelleme: 28.12.2019 22:26

Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin haberine göre, İsrail yönetimi, üst

düzey birimlerde yapılan tartışmaların ardından, Kudüs'teki Filistinlilerin

seçimlere katılmasına izin verilmesi konusunda Filistin yönetiminden yapılan

talebe olumlu ya da olumsuz hiçbir karşılık vermeme kararına vardı.





Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed,

konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in söz konusu kararının

yeni bir şey getirmediğini söyledi.





Ahmed, Filistin yönetiminin bu karara vereceği cevaba ilişkin konuşmak

için erken olduğunu ifade etti.





Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Aralık'ta, İsrail'in,

Kudüs'teki Filistinlilerin, bulundukları yerde oy kullanmalarına izin vermemesi

durumunda seçime gidilmeyeceğini belirtmişti.





İsrail, 1996'da olduğu gibi 2005 ve 2006'da gerçekleştirilen Filistin

seçimlerinde de uluslararası baskı nedeniyle Kudüs'teki Filistinlilerin oy

kullanmasına izin vermişti.





Filistin'de seçimler





Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 7 Ekim'de, önce genel

seçimlerin, birkaç ay sonra da devlet başkanlığı seçimlerinin

gerçekleştirilmesine hazırlık yapılması için ilgili makamlara talimat vermişti.





Abbas, 9 Aralık'ta yaptığı açıklamada ise Filistin Seçim Kurulunun,

Filistinli tüm grupların seçimlerin yapılması konusunda mutabık olduğu konusunda

kendisini bilgilendirdiğini belirterek, "İşgal altındaki Kudüs'te seçimlerin

yapılmasına ilişkin tek bir adım kalıyor. Kudüs halkının Kudüs dışında bir yerde

seçimlere katılmasını asla kabul etmiyoruz." demişti.





Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması

gerekiyor ancak İsrail işgali altındaki ülkede 2006'dan bu yana genel seçime

gidilemedi.