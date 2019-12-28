Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin haberine göre, İsrail yönetimi, üst
düzey birimlerde yapılan tartışmaların ardından, Kudüs'teki Filistinlilerin
seçimlere katılmasına izin verilmesi konusunda Filistin yönetiminden yapılan
talebe olumlu ya da olumsuz hiçbir karşılık vermeme kararına vardı.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed,
konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in söz konusu kararının
yeni bir şey getirmediğini söyledi.
Ahmed, Filistin yönetiminin bu karara vereceği cevaba ilişkin konuşmak
için erken olduğunu ifade etti.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Aralık'ta, İsrail'in,
Kudüs'teki Filistinlilerin, bulundukları yerde oy kullanmalarına izin vermemesi
durumunda seçime gidilmeyeceğini belirtmişti.
İsrail, 1996'da olduğu gibi 2005 ve 2006'da gerçekleştirilen Filistin
seçimlerinde de uluslararası baskı nedeniyle Kudüs'teki Filistinlilerin oy
kullanmasına izin vermişti.
Filistin'de seçimler
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 7 Ekim'de, önce genel
seçimlerin, birkaç ay sonra da devlet başkanlığı seçimlerinin
gerçekleştirilmesine hazırlık yapılması için ilgili makamlara talimat vermişti.
Abbas, 9 Aralık'ta yaptığı açıklamada ise Filistin Seçim Kurulunun,
Filistinli tüm grupların seçimlerin yapılması konusunda mutabık olduğu konusunda
kendisini bilgilendirdiğini belirterek, "İşgal altındaki Kudüs'te seçimlerin
yapılmasına ilişkin tek bir adım kalıyor. Kudüs halkının Kudüs dışında bir yerde
seçimlere katılmasını asla kabul etmiyoruz." demişti.
Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması
gerekiyor ancak İsrail işgali altındaki ülkede 2006'dan bu yana genel seçime
gidilemedi.