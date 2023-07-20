İsrail, Fransa'dan yardım istedi: Olası bir çatışmaya engel olun

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu müdahale talebi, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Paris'teki görüşmesi sırasında oldu.

Açıklamada, Cohen'in konuya ilişkin "Dostum Colonna'dan Fransa'nın Lübnan'daki nüfuzunu kullanarak, gerginliklerin çözümü için etkin ve ivedi şekilde yardım etmeleri talebinde bulundum." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Cohen görüşmede şunları dile getirdi:

"İran tehdidiyle mücadele, tümüyle uluslararası toplumun harekete geçmesini gerekli kılıyor. Eylül ayında toplanacak olan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu İran'ın nükleer alandaki ihlallerine karşı konulması için uygun bir aşamadır."

İsrail ile Fransa arasındaki güvenlik ve diplomatik ilişkilerin, her iki ülke ve bölgesel istikrar için büyük önem taşıdığını kaydeden Cohen, "Fransa, İsrail'in stratejik müttefikidir. Barış çerçevesinde Afrika'da ve Orta Doğu'daki ülkelerin yanı sıra Arap ülkeleriyle normalleşme anlaşmalarının genişletilmesi konusunda merkezi bir rol oynayabilir" değerlendirmesinde bulundu.

- İSRAİL'İN TAMAMEN İŞGAL ETTİĞİ GACAR KÖYÜ



İsrail'in 1967'den beri işgali altındaki Golan Tepeleri'nin yamaçlarında yer alan Gacar köyünün tamamı 17 Kasım 2010'a kadar İsrail'in fiili işgalinde kaldı.

İsrail daha sonra köyün kuzey bölümünden çekilip sadece güney kısmını elinde tutmaya devam etti; kuzey kısmında ise Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) konuşlandı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Gacar köyünün kuzeyine girişleri yasakladığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını açık bir şekilde ihlal ederek işgal bölgesini genişletmek istediği uyarısında bulunmuştu.

Hizbullah ise 7 Temmuz'da, İsrail'in Lübnan sınırındaki Gacar köyünün tamamını işgal ederek etrafına duvar ördüğünü bildirmişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in köyden çekilmesi gerektiğini yinelemiş; 11 Temmuz'da Lübnan, köyü tamamen işgal etmesi nedeniyle İsrail'i Birleşmiş Milletlere (BM) şikayet etmişti.