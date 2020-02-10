İsrail gazetesi: ABD, Netanyahu ile Veliaht Prens bin Selman'ı görüştürmeye çalışıyor

AA 10.02.2020 13:11 - Güncelleme: 10.02.2020 13:11

Israel Hayom gazetesinde yer alan haberde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Netanyahu ile bin Selman'ın bir araya gelmesi için İsrailli ve Suudi yetkililerle görüştüğü belirtildi.

Adı açıklanmayan Arap yetkililere dayandırılan habere göre, Pompeo söz konusu görüşmenin gerçekleşmesi için birkaç aydır çaba sarf ediyor.

Bin Selman'ın kabul etmesi halinde görüşme, birkaç hafta içinde Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenmesi için müzakere yürütüldüğü iddia edilen Arap-İsrail zirvesinde gerçekleştirilecek.

Habere ilişkin İsrailli ve Suudi yetkililerden henüz açıklama yapılmadı.