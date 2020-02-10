İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0068
  • EURO
    6,5855
  • ALTIN
    303.922
  • BIST100
    120658
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail gazetesi: ABD, Netanyahu ile Veliaht Prens bin Selman'ı görüştürmeye çalışıyor
Dünya

İsrail gazetesi: ABD, Netanyahu ile Veliaht Prens bin Selman'ı görüştürmeye çalışıyor

İsrail gazetesi, ABD yönetiminin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı görüştürmek için girişimde bulunduğu yazdı.

AA10.02.2020  13:11 - Güncelleme: 10.02.2020  13:11

Israel Hayom gazetesinde yer alan haberde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Netanyahu ile bin Selman'ın bir araya gelmesi için İsrailli ve Suudi yetkililerle görüştüğü belirtildi.

Adı açıklanmayan Arap yetkililere dayandırılan habere göre, Pompeo söz konusu görüşmenin gerçekleşmesi için birkaç aydır çaba sarf ediyor.

Bin Selman'ın kabul etmesi halinde görüşme, birkaç hafta içinde Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenmesi için müzakere yürütüldüğü iddia edilen Arap-İsrail zirvesinde gerçekleştirilecek.

Habere ilişkin İsrailli ve Suudi yetkililerden henüz açıklama yapılmadı.

Esed rejimi evlerden sonra mezarlıkları da yıkıyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası
Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası

Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası

Türk dizilerine fetvalı yasak
Türk dizilerine fetvalı yasak

Türk dizilerine fetvalı yasak

İran'a tarihinde görülmemiş saldırı! 'İlki püskürtüldü ikinci dalga başladı'
İran'a tarihinde görülmemiş saldırı! 'İlki püskürtüldü ikinci dalga başladı'

İran'a tarihinde görülmemiş saldırı! 'İlki püskürtüldü ikinci dalga başladı'

Şart koşup, tehditler savurdu! 'Ülkeyi cehenneme çevirip hükümeti devireceğiz'
Şart koşup, tehditler savurdu! 'Ülkeyi cehenneme çevirip hükümeti devireceğiz'

Şart koşup, tehditler savurdu! 'Ülkeyi cehenneme çevirip hükümeti devireceğiz'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.