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Dünya

İsrail gazetesi, İran'ın İsrail'i vurmak için Irak'a 200 füze konuşlandırabileceğini iddia etti

İsrail'in Jerusalem Post gazetesi, İran'ın İsrail'i hedef almak için Irak'a 200 uzun menzilli füze yerleştirebileceğini ve Tel Aviv yönetiminin bundan endişe duyduğunu ileri sürdü.

AA16 Şubat 2021 Salı 17:18 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 17:22
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Herhangi bir kaynağa dayandırılmayan haberde, İsrail ile İran arasında doğrudan çatışma ihtimalinin düşük olduğu görüşüne yer verilirken, ülkenin kuzey sınırında artan gerginlik nedeniyle Suriye ve Lübnan'da yaşanabilecek bir çatışmanın Tahran'ı misilleme yapmaya itebileceği öne sürüldü.

Bu nedenle İran'ın Irak'a 200 uzun menzilli füze yerleştirebileceği ve Tel Aviv'in bu durumdan endişe duyduğu iddiasına yer verildi.

Tahran yönetiminin, İsrail ordusunun İran topraklarındaki hedeflere karşı doğrudan bir saldırı girişimini önlemek amacıyla söz konusu adımı atabileceği değerlendirilmesinde bulunuldu.

Haberde, son günlerde Suriye'deki İran hedeflerine yönelik İsrail'in düzenlediği söylenen saldırılarda artış yaşandığına işaret edildi.

Dün de Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki bazı hedeflere İsrail'in saldırı düzenlediğine yönelik haberlerin geldiğini ve bu haberlerin hemen ardından da İsrail Hava Kuvvetlerinin ülkenin kuzeyinde "sürpriz" tatbikat başlattığına dikkat çekildi.

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