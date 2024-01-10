İsrail Gazze katliamını sürdürüyor! Can kaybı 23 bin 357'ye yükseldi

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 96 gündür aralıksız devam ediyor.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARINDA ÖLDÜRÜLEN FİLİSTİNLİLERİN SAYISI, 23 BİN 357'E YÜKSELDİ

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 147 Filistinliyi öldürdüğü ve 243 kişiyi yaraladığı belirtildi. İsrail güçlerinin son 24 saatte "14 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 357'ye, yaralananların sayısının ise 59 bin 410'a çıktığı aktarıldı. Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu; ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı kaydedildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusu: Son 24 saatte Gazze'de 17 asker yaralandı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Batı ülkelerine çağrıda bulunarak, Filistin devletinin artık tanınmasının zamanının geldiğini, bunun için ciddi tartışmaların başlaması gerektiğini savundu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 147 artarak 23 bin 357'ye, yaralı sayısı 59 bin 410'a yükseldi

İsrail'in aşırı sağçı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Suriye ve Ukrayna'daki gibi" Gazze'deki Filistinlilerin de göç ettirilmesi için çalışacakları tehdidinde bulundu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında (UAD) "soykırım" davası açmasını kınayarak, davanın "haksız" olduğunu savundu.

Ankara Filistin Dayanışma Platform üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden gazetecileri andı.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ve Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, İsrail'i Gazze'de sivilleri aç ve evsiz bırakarak soykırım suçu işlemekle suçladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucunda Filistin'de şehit olan gazeteciler adına hazırlanan fotoğraf sergisi açıldı.

Avustralya'da insan hakları kuruluşu, Başbakan, Dışişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'na yazdığı mektupta hükümetten, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı "soykırım" davasında Güney Afrika'yı destekleyen bir açıklama yayımlamasını talep etti.

Fransa'yı 2023 Eurovision şarkı yarışmasında temsil eden Fas asıllı Kanadalı şarkıcı La Zarra, İsrail'in 2024 Eurovision şarkı yarışmasından men edilmesi çağrısında bulundu

Hamas, Güney Afrika'nın İsrail'in Uluslararası Adalet Divanında (UAD) yargılanması için açtığı davaya ilişkin ABD'nin tutumunun uluslararası hukuku "küçümseme" anlamına geldiğini belirtti.

İngiliz The Guardian gazetesi İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanında Güney Afrika'nın başvurusuyla soykırımla da suçlandığı Gazze'ye yönelik saldırılarında neden olduğu insani felaket yanında iklim değişikliğine karşı küresel çabalara da büyük zarar verdiğini bildirdi.

İsrail güçlerince Gazze'de alıkonulan ve çok ağır işkence, tehdit, hakaret ve aşağılamalara maruz kalan bir grup Filistinlinin, "eman verilerek" serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) vurulduğu belirtildi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile sınırda yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da bir sağlık merkezine baskın düzenleyerek içerdeki ekipmanları ve hasta kayıtlarını tahrip ettiği bildirildi.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Gazze'de durumun her geçen gün daha da kötüye gittiğini ve dünyanın insanlık sınavında başarısız olduğunu belirtti.

ABD ve Katarlı yetkililerin, Hamas ile İsrail arasında yeni bir esir takası anlaşması yönünde çabaları görüşmek için Doha'da bir araya geldiği bildirildi.

Anadolu Ajansı (AA) serbest kameramanı Muhammed el-Alul, 5 Kasım 2023'te İsrail'in bombardımanında 4 çocuğunun ve 3 kardeşinin öldürülmesiyle ilgili, "(İsrail) Bu soykırımı dünyaya ifşa etmeye çalışan bir gazeteci olarak benden intikam almaya çalıştı." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Telv Aviv'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Gazze'deki siviller, özellikle de çocuklar arasındaki günlük can kaybı çok yüksek" dedi. İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki faaliyetlerini ve birliklerini azalttığını söyleyen Blinken, "Filistinlilerin kuzeydeki evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlamak için Birlemiş Milletler'in değerlendirme misyonu yürüteceği bir plan üzerinde İsrail ile anlaştıklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Hassona, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında olay yerine bazen ilk yardım ekiplerinden önce vardıklarını belirterek "Öyle bir durumla karşı karşıya kalıyorsun ki; orada yaralanmış, uzuvları kopmuş, parçalanmış insanları görüyorsun ve yaşayanlar, hayatta olanlar var, senden yardım istiyor. O anda bir ikileme düşüyorsun; kendi rolümü mü sürdüreceğim yoksa ilk yardımın gelmesini beklemeden onlara yardım mı etmem gerekiyor." dedi.

Kanada'da Müslümanlar, Başbakan Justin Trudeau'ya, "Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasını desteklemesi" çağrısı yaptı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı "soykırım" davasındaki ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin 2 gün sürecek duruşmalar yarın başlıyor.

İsrail Gazze'de bir askerinin öldürüldüğünü açıkladı

03:07 İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği hava saldırısında en az 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail Sağlık Bakanlığının, Lübnan'daki Hizbullah ile gerilimin giderek artması üzerine, ülkenin kuzeyindeki hastanelere binlerce yaralıyı barındırmaya hazırlanmaları talimatı verdiği bildirildi.

00:00 Suudi Arabistan'ın Londra Büyükelçisi Prens Halid bin Bandar, ülkesinin Gazze'deki durumun çözülmesinin ardından İsrail ile normalleşmeyi düşündüğünü ancak herhangi bir anlaşmanın Filistin devletinin kurulmasını sağlaması gerektiğini söyledi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 23 bin 210 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 185'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 519 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 341 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 157 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.