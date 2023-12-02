İsrail, Gazze Şeridi'nde su şebekelerini tahrip etti

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes sona erdi. İsrail'in dün sabahtan bu yana abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın onlarca kişi hayatını kaybetti.

SU ŞEBEKELERİ TAHRİP OLDU

İsrail'in dün gece Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus ile Refah arasındaki yolları vurması sonucu, Refah kentine ulaşan su şebekesi kullanılmaz hale geldi, bölge sakinlerinin ve çiftçilerin suya erişimi olumsuz etkilendi.

Gazze Şeridi'ndeki su ve sanitasyon hizmetlerinden sorumlu Filistinli sivil toplum kuruluşu Kıyı Belediyeleri Otoritesi yetkilisi Haydar el-Merzuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada İsrail'in dün gece Han Yunus'u hedef alan saldırıları neticesinde oluşan zararın boyutuna ilişkin bilgi verdi.

Merzuk, İsrail'in yolları bombalamasının Han Yunus ve Refah kentlerini besleyen su hatlarında tahribata neden olduğunu, Refah kenti sakinlerinin su tedarikini olumsuz etkilediğini belirtti.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin güneyine göçe zorlanan Filistinlilerin Refah kentinin nüfusunda artışa neden olduğuna işaret eden Merzuk, daha önce 200 bin nüfuslu kentin hali hazırda yarım milyondan fazla kişiye hizmet sağlayan su hatlarının onarılması için çalışmalarını sürdüklerini ifade etti.

Merzuk, Gazze Şeridi'nde İsrail'in hava saldırılarından korunacak güvenli bir yer bulunmadığını vurguladı.

"TARIM ÜRÜNLERİ SUSUZLUKTAN ÖLECEK"

Filistinli çiftçi Munis Zahir, İsrail bombardımanında tarım ürünlerinin zarar gördüğünü, yolların hedef alınması sonucu Refah'a ulaşan su hatlarının tahrip olduğunu ve su kesintisi yaşandığını aktardı.

İsrail askerlerinin tarlaları ve ürünleri hedef alıp kasten yok ettiğini belirten Zahir, "Hava saldırılarından etkilenmeyen ürünler de tarlalarda susuzluktan kuruyacak." dedi.

İsrail'in gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentine şiddetli saldırı düzenlediği bildirilmişti.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ordusu ,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusu gün içerisinde yaptığı açıklamada son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 400'den fazla yerin hedef alındığını açıkladı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail'in dün gece Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus ile Refah arasındaki yolları vurması sonucu, Refah kentine ulaşan su şebekesi kullanılmaz hale geldi, bölge sakinlerinin ve çiftçilerin suya erişimi olumsuz etkilendi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösteren şairlerin geçen ay Taksim'de başlattığı "Gazze Şiir Nöbeti"nin üçüncüsü Beykoz'da gerçekleştirildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden göç ettirilmesini ve Gazze'nin Batı Şeria'dan ayrılmasını reddettiğini belirtti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, "Filistin'in Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) sınavı olduğunu, Filistin için adalet sağlanırsa bunun UCM'nin başarısı olacağını" belirtti.

18:09 İsrail uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesine düzenlediği hava saldırısında en az 300 kişinin enkaz altından ölü ve yaralı olarak çıkarıldığı belirtildi.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Katar finansmanıyla inşa edilen toplu konutları hedef aldı.

İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas ile yapılan Katar'daki dolaylı müzakerelerin "çıkmaza girmesi" nedeniyle İsrail Dış istihbarat Servisi Mossad Başkanı David Barnea'nın ülkesine geri dönmesi talimatı verdiği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA: İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 100'den fazla kişi öldü.

İsrail'in Mossad istihbarat servisinden bir ekip, Gazze ateşkesinin yeniden başlatılması konusunda Katarlı arabulucularla görüşmek üzere Doha'ya gitti.

ABD'nin Hamas'ın Gazze'den çıkarılmasına yardımcı olmak için İsrail'e on binlerce silah ve top mermisinin yanı sıra büyük sığınak avcısı bombalar (bunker buster) sağladığı bildirildi.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında, yaklaşık iki ayda ölen basın çalışanı sayısı, on milyonlarca insanın hayatını kaybettiği ve yakın tarihin tanık olduğu en kanlı savaş olarak bilinen İkinci Dünya Savaşı (1939-1945) boyunca öldürülen gazetecilerin sayısını aştı.

İsrail ordusu, yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde, Filistinli sivilleri güneye göç etmeye zorluyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, boş tüplerini doldurabilmek için gaz dolum ve dağıtım istasyonları önünde uzun kuyruk oluşturuyor.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, "Gazze'deki Filistin nüfusunun azaltılması ve bunun için deniz yolunun açılması" yönünde bir plan üzerinde çalıştığını yazdı.

ABD'de Müslümanlar, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde, Filistin'e destek için ve ateşkes talebiyle gösteri düzenledi.

Hamad bin Khalifa Üniversitesinde Dijital Beşeri Bilimler ve Topluluklar Doçenti Marc Owen Jones, İsrail'in "bilgiyi manipüle etme konusunda" uzman olduğunu belirterek "Resmi İsrail hesaplarının dezenformasyon yaydığını gördük. İnsanların sadece sahte fotoğraflar yaydığını değil, aynı zamanda bağlamından koparılmış fotoğraflar ve propaganda anlatıları gördük."

İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 400'den fazla yerin hedef alındığını açıkladı.

ABD'nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, "İsrail'in Gazze'ye saldırılarını yeniden başlatmasının kabul edilemez olduğunu" belirtti.

06:55 Japonya Başbakanı Kişida Fumio, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a Gazze'de gerilimin en kısa sürede yatıştırılmasını ümit ettiğini belirtti.

03:19 İsrail savaş uçaklarının ve savaş gemilerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentine şiddetli saldırı düzenlediği bildirildi.

02:40 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'ye temel malzemelerin sevkiyatının acilen yeniden başlaması gerektiğini bildirdi.

02:25 Gazze Şeridi'ndeki hükümetin medya ofisi, Refah Sınır Kapısı'nın bugün "normal" şekilde çalıştığını belirterek, sınır kapısının kapatıldığı yönündeki söylentileri yalanladı.

01:32 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze halkının gidebileceği güvenli hiçbir yerin olmadığını belirterek, insanların "ölüm, yıkım ve hastalık çemberinde" yaşadığını bildirdi.

01:28 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Gazze'de sona eren "insani ara" ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı görüşmeler gerçekleştirdi.

00:47 Gazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaklaşık 6 bin 500 kişiden haber alınamadığını duyurdu.

00:31 İsrail'in, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım tırlarının girişini engellediği belirtildi.

00:29 İtalya'da, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'in ürünleri ile bu ülkeye destek verdiği belirtilen bazı çok uluslu şirketlerin ürün ve hizmetlerinin boykot edilmesi çağrısında bulunuldu.

00:22 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze'deki savaşın çocuklara karşı yürütüldüğünü ifade etti.

00:20 ABD, İsrail'in kuşatması altındaki Gazze Şeridi'nde "insani ara"nın en kısa sürede yeniden başlaması için yoğun çaba sarf ettiklerini açıkladı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 248 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

- HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI



İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, dün sabah "insani ara"nın sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlattı ve 1 Aralık'taki saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 178 kişi öldü, 589 kişi yaralandı.