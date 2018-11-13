İsrail Gazze şeridini işgale hazırlanıyor

Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot ve üst düzey komutanların katılımıyla önceki gün gerçekleştirilen toplantıda, Güney Komutanlığına ek asker gönderilmesi kararlaştırıldı. Akşam saatlerinde de Gazze’ye hava saldırı başlattı. İsrailli bir yetkili çatışmada öldürülen İsrailli binbaşının Dürzi Arap olduğunu açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Gazze’deki saldırı üzerine bulunduğu Fransa’nın başkenti Paris’teki temaslarını yarıda keserek ülkesine döndü. Terörist devlet İsrail’in Han Yunus kentinin doğu sınırında düzenlediği saldırının detayları ortaya çıkmaya başladı. Filistin güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, önceki akşam sınırı geçerek Gazze Şeridi’ne giren bir grup İsrail askeri ile Hamas’ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları arasında çıkan çatışmanın ardından, İsrail, bölgedeki birliğini havadan tahliye etti. İsrail ordusuna ait savaş uçakları, helikopter ve İnsansız Hava Aracı (İHA), askerleri Gazze’den çıkarmak için devreye girdi. İsrail güçlerince düzenlenen yoğun hava saldırılarının oluşturduğu ortamdan yararlanarak güvenli iniş yapma imkanı bulan helikopter, aralarında bir ölü bir de yaralının bulunduğu askeri birliği bölgeden tahliye etti. Tahliye işleminin ardından İsrail güçleri operasyonda kullandıkları 3 aracı da düzenledikleri hava saldırısıyla imha ederek kullanılamaz hale getirdi.

SALDIRI PLANLIYORLAR

E l-Kassam Tugayları da “İsrail’in Gazze’ye girişi özellikle komutan Nur Bereke’ye suikast niyeti taşımıyordu. Bu büyük bir saldırı planıydı ve kartları karma amacı bulunuyordu” açıklaması yaptı.