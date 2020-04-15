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Dünya

İsrail, Gazze sınırı yakınlarında 3 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, Gazze'nin güney sınırındaki emniyet çitlerini aştıkları gerekçesiyle 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

AA15 Nisan 2020 Çarşamba 00:40 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 00:40
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Ordu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki emniyet çitlerini geçerek İsrail içine sızan 3 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi ancak daha fazla ayrıntı verilmedi.

Gazze'deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı daha önce, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için alınan önlemler kapsamında, Gazze-İsrail sınırındaki karşılıklı geçişlere engel olmak için sınır şeridindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurmuştu.

İsrail güçleri, Gazze'deki Filistinlilerin, sınır şeridine paralel 300 metrelik "tampon bölge"ye girmesini yasaklıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, ülkede 13'ü Gazze'de olmak üzere 288 koronavirüs vakası olduğunu açıklamıştı.

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