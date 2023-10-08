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Dünya

İsrail, Gazze sınırında bulunan 24 yerleşim yerindeki İsraillileri tahliye etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi yakınında boşaltılan yerleşim birimi sayısının 24'e yükseldiğini duyurdu.

AA8 Ekim 2023 Pazar 13:48 - Güncelleme:
İsrail, Gazze sınırında bulunan 24 yerleşim yerindeki İsraillileri tahliye etti
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İsrail ordusu, çatışmaların yaşandığı ülkenin güneyindeki güvenlik durumu hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada sınırdaki Nahal Oz, Nir Am, Mefalsim, Kefar Aza, Gevim, Or Haner, Ivim, Netiv Haasara, Yad Mordeşayi, Karmiya, Zikim, Kerem Şalom, Kisufim, Holit, Sufa, Nirim, Nir Oz, Ayn Haşloşa, Nir Yitzak, Beeri, Magen, Reim, Saad ve Alumim yerleşim yerlerindeki sivillerin tahliye edildiği belirtildi.

Ordu daha önce 6 yerleşim birimindeki sivillerin tahliye edildiğini duyurmuştu.

- DENİZDEN SIZMA GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

Ayrıca İsrail ordusu, Hamas'ın 5 deniz botu ile gece saatlerinde İsrail'e sızmaya çalıştığı ancak eylemin bertaraf edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde İsrail'e yönelik saldırı için hazır bekleyen bir başka botun ise hedef alındığı aktarıldı.

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