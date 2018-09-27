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İsrail Gazze sınırındaki barışçıl gösteriye müdahale etti

İsrail askerleri, Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösteriye müdahale etti.

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"Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemleri kapsamında Gazze'nin Deyr el-Belh kentinin doğusundaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, ablukanın kaldırılması ve mültecilerin geri dönüş hakkını talep için gösteri düzenledi.

Filistinli gençlerin kullanılmış araba lastiklerini ateşe verdiği, İsrail askerlerinin de ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz kullanarak eyleme müdahale ettiği görüldü.

Müdahale nedeniyle şu ana kadar yaralanan olmadı.

Büyük Dönüş Yürüyüşleri

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 180'den fazla Filistinli şehit oldu. 

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