İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2023 Perşembe / 13 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,774
  • EURO
    19,7979
  • ALTIN
    1107.27
  • BIST100
    5116.41
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail, Gazze sınırındaki Yahudi yerleşim birimleri çevresine duvar inşa edecek
Dünya

İsrail, Gazze sınırındaki Yahudi yerleşim birimleri çevresine duvar inşa edecek

İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerinin çevresine 4,6 kilometre uzunluğunda büyük bir duvar inşa edeceğini açıkladı.

AA5 Ocak 2023 Perşembe 22:47 - Güncelleme:
İsrail, Gazze sınırındaki Yahudi yerleşim birimleri çevresine duvar inşa edecek
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yerleşim birimlerini Gazze'den fırlatılan tanksavar füzelerinin etkisinden koruyacak bir projede çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, projenin, olağanüstü durumlarda İsraillilerin Gazze'den gelecek füze ateşinden korkmadan hareket etmelerini sağlayacak 4,6 kilometre uzunluğunda büyük bir duvardan oluştuğu belirtildi.

Son yıllarda, Gazze sınırındaki Yahudi yerleşim birimleri, tanksavar füze saldırılarına maruz kalıyor.

Kasım 2018'de Gazze'ye sızan İsrail ordusuna bağlı askeri bir otobüs, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından atılan tanksavar füzesiyle vurulmuş ve bir asker yaralanmıştı.

Mayıs 2019'da da aracına tanksavar füzesi isabet eden bir İsrailli ölmüştü.

  • İsrail Savunma Bakanlığı
  • İsrail
  • Gazze

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.