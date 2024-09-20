İsrail Gazze ve Batı Şeria'da katliamını sürdürüyor! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 350. gününde sürüyor.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de bir evi bombalaması sonucu ikisi kadın 7 Filistinlinin öldüğü, bazıları ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıkları da AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail savaş uçağının Gazze'nin Ed-Derec Mahallesi'nde Eş-Şeyh ailesine ait bir evi bombaladığını söyledi.

Saldırı sonucu evin yerle bir olduğunu ifade eden görgü tanıkları, evin içinde bulunanların bazılarının öldüğünü, bazılarının da yaraladığını dile getirdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kızılay ekiplerinin, Kabatiya beldesinde İsrail askerleri tarafından kuşatılan evde ölen 2 Filistinlinin cenazesini çıkardığı kaydedildi.

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail ordusunun araçlarını ve askerlerini Kabatiya beldesinden çektiğini ve buraya giden yolların açıldığını bildirdi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında 6 Filistinliyi öldürdü

03:58 İsrail ordusunun Cenin'in Kabatiya beldesine baskınında 2 Filistinli daha öldü

03:00 İsrail Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinliyi öldürdü

02:10 Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilerin koyunlarına el koydu

01:15 İsrail ordusu, kuzeydeki Lübnan sınırına yakın yerleşim yerlerinde yeni güvenlik talimatları açıkladı

00:50 Hamas, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdükleri Filistinlinin cesedini bir evin çatısından aşağıya atmasını, İsrail'in uluslararası toplumun sessizliği ve ABD'nin siyasi ve askeri koruması altında gerçekleştirdiği "suçlar zincirinin bir halkası" olarak değerlendirdi

00:43 İsrail, Lübnan'ın güneyinde 100 noktada bin roket başlığını imha ettiğini iddia etti

00:15 Lübnan'dan atılan füzeler İsrail'in kuzeyinde yangına neden oldu

00:01 İsrail'in Gazze Şeridi'nde gün boyu devam eden saldırılarında 24 Filistinli hayatını kaybetti