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Dünya

İsrail Gazze'de 100 gündür katliamını sürdürüyor! Can kaybı 23 bin 968'e yükseldi

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 100 gündür devam ediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 23 bin 968'e çıktı.

14 Ocak 2024 Pazar 07:08 - Güncelleme:
İsrail Gazze'de 100 gündür katliamını sürdürüyor! Can kaybı 23 bin 968'e yükseldi
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Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 100 gündür aralıksız devam ediyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA ÖLDÜRÜLENLERİN SAYISI 23 BİN 968'E YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 100 gündür yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi verdi.

İsrail ordusunun, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 125 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 265'ini yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 968'e yaralı sayısının 60 bin 582'ye yükseldiğini kaydetti. Kudra, İsrail saldırılarında ölenlerin yüzde 70'ini çocuklar ve kadınların oluşturduğunu aktardı.

İsrail'in Gazze'de öldürdüğü sağlık çalışanlarının sayısının 337'ye yükseldiğini belirten Kudra, 99 sağlık çalışanının da İsrail askerleri tarafından oldukça zor şartlar altında alıkonulduğuna dikkati çekti. Kudra ayrıca, İsrail ordusu tarafından tamamen kullanılmaz hale getirilen ambulans sayısının ise 121 olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, kentteki yaklaşık 2 milyon insanın zor şartlar altında yerlerinden edildiğini, açlık ve salgın hastalıklarla karşı karşıya bırakıldığını kaydetti.

İsrail saldırılarının 100 gündür devam ettiğine dikkati çeken Kudra, şu ifadeleri kullandı: "Özgür dünya devletleri ve halklarından, 100 gündür devam eden saldırıların durdurulması için güçlü ve etkin adımlar atmalarını talep ediyoruz.

Uluslararası taraflara, tıbbi yardım sağlanması, sağlık ekiplerinin bölgeye gelmesi, sahra hastanelerinin kurulması, yaralı ve hastaların tedavi için yurt dışına çıkışının sağlanması için mekanizmalar oluşturma çağrısında bulunuyoruz."

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

16:22 Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, ülkenin güneyinden İsrail'e ait sınır üzerindeki askeri noktalar ve yerleşim birimlerine farklı silahlarla saldırı düzenlediklerini duyurdu.

16:20 İsrail'in kısmen çekildiği Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir evden 10 Filistinlinin cenazesi çıkarıldı

15:38 İsrail, Lübnan'ın güneyinde 4 silahlı kişiyi öldürdüğünü, 5 askerinin de yaralandığını duyurdu

15:15 İsrail ordusundan emekli General Noam Tibon, İsrail'in Gazze'deki "operasyonunun" rehineleri sağ salim geri getirmeyeceğini belirtti

15:10 İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 23 bin 968'e yükseldi

14:59 Gazze Şeridi'nde onlarca barınma merkezi şiddetli yağmur nedeniyle sular altında kaldı

14:59 Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinden İsrail ordusunun çekilişiyle eş zamanlı kentin yoğun şekilde bombalandığı çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi

14:58 Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 100. gününde 100 bin Filistinliyi öldürdüğü ve yaraladığını duyurdu

14:31 Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazzeliler için bölgede yaşamayı imkansız hale getiren koşulları yarattığını belirtti

14:05 İran Cumhurbaşkanı: Tüm insanlığın (İsrail'in yargılandığı) mahkemeden beklentisi, adaletle karar vermeleridir

13:33 Hamas, İsrail'in Filistin Telekomünikasyon Şirketi çalışanlarını hedef almasını kınadı

13:06 İsrail, öldürülen Hamas yöneticisi Aruri'nin iki kız kardeşini gözaltına aldı

12:01 Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından Gazze Şeridi'nde soykırım işlediği suçlamasıyla İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açılan davanın görülmeye başlanmasıyla mahkeme heyetindeki 3 Arap hakim de ilgi odağı haline geldi

11:45 İsrail saldırıları nedeniyle tahrip olan kanalizasyon şebekesinden atık suların sızdığı Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Göleti'nin şiddetli yağışlar nedeniyle taşması ve evlerin atık sular altında kalmasından endişe ediliyor

09:42 İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü açıkladı

03:21 Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "Gazze ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'nda kontrolü sağlamaya" yönelik açıklamalarına, "Mısır sınırlarını koruyor ve tam kontrolünü sağlıyor." ifadesiyle cevap verdi

03:04 ABD'nin başkenti Washington'da İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle ikinci geniş katılımlı Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirildi

02:21 İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, özel kalem müdürünün katılmasına izin verilmemesi nedeniyle Savaş Kabinesi toplantısını terk ettiği öne sürüldü

00:28 İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 1 Filistinli yaralandı

00:14 Filistin Kızılayı: İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze'de her gün 180 kadın tehlikeli koşullarda doğum yapıyor

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