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Dünya

İsrail: Gazze'de 26 askerimiz daha yaralandı

İsrail ordusu, abluka ve işgal altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 22'si karadaki çatışmalarda olmak üzere 26 askerinin yaralandığını açıkladı.

AA16 Ocak 2024 Salı 16:03 - Güncelleme:
İsrail: Gazze'de 26 askerimiz daha yaralandı
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İsrail ordusunun internet sitesindeki verilere göre, 7 Ekim 2023'den bu yana yaralanan subay ve asker sayısı 2 bin 541'e yükseldi.

Son 24 saatte ise 22'si Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında olmak üzere 26 asker ve subay yaralandı.

Ayrıca 42'si ağır yaralı olmak üzere 417 İsrail askerinin hastanelerde tedavi görmeye devam ettiği kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 190'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 524 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

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