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Dünya

İsrail: Gazze'de 3 askerimiz daha öldürüldü

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 3 askerinin daha öldüğünü, 4'ünün de ağır yaralandığını açıkladı.

AA22 Mayıs 2024 Çarşamba 20:34 - Güncelleme:
İsrail: Gazze'de 3 askerimiz daha öldürüldü
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde öldürülen askerlere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İstihkam Birliğinden Başçavuş Gideon Chay DeRowe (33), Kfir Tugayı'na bağlı Netzah Yehuda Taburu'ndan Yüzbaşı Israel Yudkin (22) ve Netzah Yehuda Taburu'ndan Başçavuş Eliyahu Haim Emsallem'in (21) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda, 4 İsrail askerinin de ağır yaralandığı aktarıldı.

Böylece, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 285'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 634'e yükseldi.

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