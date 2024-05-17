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Dünya

İsrail, Gazze'de 3 vatandaşının cenazesine ulaşıldığını duyurdu

İsrail, 7 Ekim'de öldürülen ve cenazeleri Gazze'ye götürülen 3 İsraillinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

AA17 Mayıs 2024 Cuma 19:49 - Güncelleme:
İsrail, Gazze'de 3 vatandaşının cenazesine ulaşıldığını duyurdu
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Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında Gazze'de 3 İsraillinin cenazesinin bulunduğunu belirtti.

Hagari, Gazze'de cenazeleri bulunan İsraillilerin isimlerinin Shani Louk, Amit Bouskila ve Itzhak Gelerenter olduğunu ifade etti.

Louk, Bouskila ve Gelerenter'in 7 Ekim'de öldürüldüğünü aktaran Hagari, söz konusu İsraillilerin cenazesinin aynı gün Gazze'ye götürüldüğünü kaydetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Yaşayan ve ölen tüm rehinelerimizi geri getireceğiz." ifadesini kullandı.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

İsrail Savaş Kabinesi'nin, Hamas'ın açıklamasına karşılık, Gazze'nin Refah bölgesine yönelik saldırılara devam kararı alması ise İsrail'de ateşkes ve esir takası yapılmasını isteyenlerin tepkisine yol açmıştı.

Hamas'ın elinde hala 129 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.

  • Israil ordusu
  • cesetler bulundu
  • Gazze Şeridi

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