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Dünya

İsrail Gazze'de bakanlık binasını vurdu! 12 kişi şehit düştü

İşgalci İsrail güçleri Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin sığındığı Sosyal Kalkınma Bakanlığına ait binayı hedef aldı. Yapılan bombardıman sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

AA23 Mayıs 2024 Perşembe 20:57 - Güncelleme:
İsrail Gazze'de bakanlık binasını vurdu! 12 kişi şehit düştü
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Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Deyr Belah'taki Sosyal Kalkınma Bakanlığı binasını bombaladı.

Saldırı sonrasında ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da olduğu 12 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin naaşları ile yaralılar Aksa Şehitleri Hastanesine sevk edildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de İsrail tarafından hedef alınan binanın içerisinde ve çevresinde çok sayıda zorla yerinden edilen Filistinli bulunuyordu.

Tanıklar ayrıca sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin, saldırının gerçekleştiği bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği bilgisini paylaştı.

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yakıtın tükenmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesinin faaliyetlerinin birkaç saat içerisinde durdurulacağı uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 709 Filistinli öldürüldü, 79 bin 990 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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