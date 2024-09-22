İsrail Gazze'de birçok noktaya saldırdı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 352. gününde sürüyor.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail, 21 Eylül cumartesi sabahından bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirdi.

Saldırılarda 14'ü çocuk 5'i kadın 43 Filistinli hayatını kaybetti, 9'u çocuk en az 30 kişi yaralandı.

Refah kentindeki İsrail bombardımanının bir ilaç deposunu hedef alması sonucu Sağlık Bakanlığı personelinden 4 kişi öldü.

Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen sağlık personeli sayısının 990'ı geçtiğini belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 391 Filistinli öldü, 95 bin 760 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

02:54 Gazze Şeridi'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yönetimi, elektrik jeneratörlerinde kullanılan yağ ve yedek parça eksikliği nedeniyle hastanenin 10 günden daha kısa bir süre içinde hizmet dışı kalma riski konusunda uyarıda bulundu

02:22 Hizbullah'ın İsrail'le çatışmalarda toplam kayıp sayısı 500'ü aştı

02:06 Lübnan'dan İsrail'in kuzeyinde Hayfa ve Nasıra kenti çevresine bir dizi roket atıldı

00:50 Ürdün, Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı

00:06 İsrail'in Gazze'nin çeşitli noktalarındaki saldırılarında 43 Filistinli öldü

00:02 İsrailliler Gazze'de esir takası anlaşması ve erken seçim talebiyle gösteri düzenledi