Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 100 gündür aralıksız devam ediyor.
Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin orta kesimlerindeki Derec Mahallesi'nde ikamet eden Kasım, Hassuna, Zuh ve Şubki ailelerinin kaldığı bir binaya düzenlenen bombardımanda 50 kişi hayatını kaybetti.
Saldırıda ölenlerin cenazeleri, Şifa ve El-Ehli Baptist hastanelerine kaldırıldı. Zeytun ve Sabra mahallelerine İsrail topçu birliklerinin saldırıları sonucu 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Şeyh Aclin, Tel el-Heva bölgesinde yaşayan Filistinlilerin evlerine İsrail kuvvetlerine ait hücumbotlar ve topçu birlikleri tarafından saldırılar düzenlendi.
Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Sevariha bölgesindeki bir evin hedef alınması sonucu ölen 3 kişi ile Bureyc ve El-Megazi Mülteci kamplarındaki saldırılarda ölen 6 kişinin cenazeleri Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Han Yunus'ta ise evleri bombalanan Filistinlilerden aralarında çocukların ve kadınların olduğu 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Mısır sınırı yakınlarındaki iki eve ve çoğunluğu yerinden edilenlerden oluşan yolcuların olduğu bir araca düzenlenen hava saldırılarında en az 23 kişi yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 100 gün geçti ve İsrail saldırıları aralıksız devam ediyor.
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