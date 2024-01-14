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Dünya

İsrail, Gazze'de gece boyunca düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişiyi öldürdü

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 100 gündür devam ediyor. İsrail'in gece boyunca havadan ve karadan Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

14 Ocak 2024 Pazar 07:08 - Güncelleme:
İsrail, Gazze'de gece boyunca düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişiyi öldürdü
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Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 100 gündür aralıksız devam ediyor.

İSRAİL, GAZZE ŞERİDİ'NE GECE BOYUNCA DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 100'DEN FAZLA KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin orta kesimlerindeki Derec Mahallesi'nde ikamet eden Kasım, Hassuna, Zuh ve Şubki ailelerinin kaldığı bir binaya düzenlenen bombardımanda 50 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda ölenlerin cenazeleri, Şifa ve El-Ehli Baptist hastanelerine kaldırıldı. Zeytun ve Sabra mahallelerine İsrail topçu birliklerinin saldırıları sonucu 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Şeyh Aclin, Tel el-Heva bölgesinde yaşayan Filistinlilerin evlerine İsrail kuvvetlerine ait hücumbotlar ve topçu birlikleri tarafından saldırılar düzenlendi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Sevariha bölgesindeki bir evin hedef alınması sonucu ölen 3 kişi ile Bureyc ve El-Megazi Mülteci kamplarındaki saldırılarda ölen 6 kişinin cenazeleri Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Han Yunus'ta ise evleri bombalanan Filistinlilerden aralarında çocukların ve kadınların olduğu 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Mısır sınırı yakınlarındaki iki eve ve çoğunluğu yerinden edilenlerden oluşan yolcuların olduğu bir araca düzenlenen hava saldırılarında en az 23 kişi yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 100 gün geçti ve İsrail saldırıları aralıksız devam ediyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

13:33 Hamas, İsrail'in Filistin Telekomünikasyon Şirketi çalışanlarını hedef almasını kınadı

13:06 İsrail, öldürülen Hamas yöneticisi Aruri'nin iki kız kardeşini gözaltına aldı

12:01 Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından Gazze Şeridi'nde soykırım işlediği suçlamasıyla İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açılan davanın görülmeye başlanmasıyla mahkeme heyetindeki 3 Arap hakim de ilgi odağı haline geldi

11:45 İsrail saldırıları nedeniyle tahrip olan kanalizasyon şebekesinden atık suların sızdığı Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Göleti'nin şiddetli yağışlar nedeniyle taşması ve evlerin atık sular altında kalmasından endişe ediliyor

09:42 İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü açıkladı

03:21 Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "Gazze ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'nda kontrolü sağlamaya" yönelik açıklamalarına, "Mısır sınırlarını koruyor ve tam kontrolünü sağlıyor." ifadesiyle cevap verdi

03:04 ABD'nin başkenti Washington'da İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle ikinci geniş katılımlı Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirildi

02:21 İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, özel kalem müdürünün katılmasına izin verilmemesi nedeniyle Savaş Kabinesi toplantısını terk ettiği öne sürüldü

00:28 İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 1 Filistinli yaralandı

00:14 Filistin Kızılayı: İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze'de her gün 180 kadın tehlikeli koşullarda doğum yapıyor

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