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İsrail, Gazze'de Hamas'a ait bir noktayı vurdu

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyinde Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı vurdu.

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İsrail savaş uçaklarının 5 roket atarak vurduğu İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait noktada can kaybı yaşanmadı.

Hamas'a ait bir gözetleme noktasına benzeri bir saldırı düzenlenmişti.

Daha önce İsrail ordusundan yapılan açıklamada İsrail'e ait bir yerleşim bölgesine Gazze Şeridi'nden roketli saldırı düzenlendiği duyurulmuştu.

İsrail'in gayri meşru yerleşim bölgelerine fırlatıldığı iddia edilen roketlerin boş araziye düştüğü belirtilirken, Gazze'den atıldığı ifade edilen roketlerin sorumluluğunu üstlenen olmadı.

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