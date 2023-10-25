Korkutan raporu BM yayımladı: Gazze'de ölenlerin yüzde 40'ı çocuk

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları, 20 gündür aralıksız sürüyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen hava saldırısı sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

İsrail savaş uçakları, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki el-Ferec Mescidi çevresine, Han Yunus'un doğusundaki Beni Sehile, Zeytun mahallelerine, İtalyan gökdeleni yakınındaki bir eve, Kudüs Hastanesi yakınındaki el-Helis Apartmanı'na yönelik saldırılar düzenledi.

Öte yandan bölgedeki kaynaklardan alınan bilgilere göre, Gazze'deki Han Yunus kentinin güneyindeki Kizan en-Neccar bölgesinde "Büyük Ailesi"ne ait ev hava saldırısında bombalandı. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Yine Aksa Televizyon kanalı, Gazze'deki el-Cela caddesi üzerindeki Hıttin Camii'nin İsrail savaş uçakları tarafından bombalandığını duyurdu.

Gazze Şeridi'nin Mısır sınırı yakınındaki Rafah kentinde, Ebu Suud Ailesi'nin evi İsrail uçakları tarafından bombalandı. Ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

FİLİSTİN İÇİN 2 YARDIM UÇAĞI DAHA YOLA ÇIKIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Filistin'e yardım için 2 uçağın daha yola çıkacağını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki hastalara yardım amacıyla 2 uçağın daha yola çıkacağını belirterek, "Bu iki uçaktaki yardımlar ağırlıklı olarak jeneratörler ve tıbbi malzemelerden oluşuyor. Yardım uçağı sayısı şu an 6'ya ulaştı. Yardımlarımızı sürdüreceğiz. İmkanları Gazzeli hastalarımızla buluşturmak için girişimlerimiz aciliyetle devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, İsrail'in Gazze'ye su, gıda ve yakıt girişini engellemesinden bu yana bölgeye normal zamanda gönderilen gıdanın yalnızca yüzde 2'sinin girdiğini belirterek, İsrail'in açlığı bir silah olarak kullandığını vurguladı.

Hollanda'da Temsilciler Meclisinde "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak" ifadesi "belirli bir çağrışım" içerdiği gerekçesi ile yasaklandı.

ABD'de, Barış İçin Yahudi Sesi ve Eğer Şimdi Değilse gibi barış yanlısı Yahudi sivil toplum örgütleri ile Filistin yanlısı gruplar tarafından düzenlenen gösterilere çok sayıda kişi katıldı.

İran devlet medyası, 7 Ekim'deki "Aksa Tufanı" saldırısı öncesinde 500 Filistinliye ülkede özel askeri eğitim verildiğine dair ABD basınında yer alan iddiaları yalanladı.

BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail-Filistin çatışmasına yönelik gelişmelere ilişkin ABD ve Rusya tarafından sunulan iki ayrı karar tasarısı karşılıklı olarak veto edildi

İstanbul'da, Fatih Camisi'nde başlayıp Edirnekapı Mezarlığı'nda sona eren "Filistin İçin Yürüyoruz" etkinliğinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında sivillerin hayatını kaybettiğinden emin olduğunu ancak Filistinlilerin bu konuda açıkladığı rakamlara güvenmediğini belirtti.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinin terk edilmesi yönünde baskı yapmasının savaş suçu sayılabileceğini bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik kara harekatına hazırlandığını söylerken "Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda, Al-Jazeera televizyonunun muhabiri Vail el-Dahduh'un ailesinden çok sayıda kişi öldü.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), yıllardır devam eden ablukanın, Gazze nüfusunun yüzde 80'ini uluslararası yardıma bağımlı hale getirdiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler, Gazze'ye acilen yakıt sevkiyatı sağlanmaması halinde BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) bu gece tüm yardım operasyonlarını durdurmak zorunda kalacağı konusunda uyardı.

İsrail'in 19 gündür bombaladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki nüfusun yüzde 70'inin yerinden edildiği belirtildi.

19:12 İsrail'in Gazze'de bir mahalleye düzenlediği saldırıda 26 Filistinli öldü

İsviçre hükümetinin, Filistinli ve İsrailli 11 sivil toplum kuruluşuna mali desteği askıya aldığı bildirildi.

Kayseri'de toplanan 50 kişilik grubun başlattığı Filistin'e destek yürüyüşü Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tamamlandı.

İsrail ile çatışan Hizbullah, 4 mensubunun öldüğünü duyurdu.

İsrail'de mahkeme, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Hamas'a destek" suçlamasıyla gözaltı süresi uzatılan İsrail vatandaşı Filistinli oyuncu Maisa Abd el-Hadi hakkındaki kararı bozdu.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'ın görüşmesini iptal etmesi ve İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'ın istifa çağrılarının ardından, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas'la ilgili sözlerinin "bazıları tarafından yanlış yorumlandığını" vurgulayarak, bu durum karşısında şoke olduğunu belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde düzenlediği son saldırılarda, 11 Filistinlinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını duyurdu.

Libya TM'den, İsrail'i destekleyen ülkelerin büyükelçilerine "Libya'yı terk edin" çağrısı

Yahudi Fransız yazar Jacob Cohen, Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin yayımladığı videoda, "siyonist işgale" karşı Gazze'deki direnişe destek çağrısı yaptı

Ürdün Kraliçesi Ranya el-Abdullah, Batılı liderleri, İsrail bombardımanı altındaki Gazze'deki sivil ölümleri kınamadığı için eleştirerek bu liderlerin "açık bir şekilde çifte standart" uyguladığını kaydetti

Gazze'deki hükümet, İsrail'in "Refah'ta yarım milyon litre yakıt stoklandı" iddiasını yalanladı

Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında 7-24 Ekim tarihlerinde sağlık hizmetlerine yönelik 171 saldırı düzenlendiğini bildirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2 evi hedef aldığı saldırıda çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu belirtildi.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'ye yönelik savaşın İsrail'e doğrudan maliyetinin günlük 1 milyar şekel (yaklaşık 246 milyon dolar) olduğunu açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in kuzeyinde yer alan Hayfa kentine "R160" tipi füzeyle saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İsrail yönetiminin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Güvenlik Konseyindeki açıklamalarına karşı BM çalışanlarına ülkeye giriş vizesi vermeyebileceği bildirildi.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde devam eden savaşta İran'ın Hamas'a istihbarat sağladığını öne sürdü.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ile İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli Ebu Cübne ailesine ait evin bir bölümünü "ruhsatsız inşa edildiği" gerekçesiyle yıktı.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin İsrail'e verdiği destek nedeniyle partisinden istifa eden Birmingham Üniversitesi Profesörü Kamel Hawwash, "partiye ancak İsrail'in savaş suçlarını kabul etmesi durumunda dönmeyi düşünebileceğini" söyledi.

Malezya, İsrail-Filistin çatışmasının ardından yaptığı Filistin'e destek açıklamaları nedeniyle "ölüm tehditleri" alan Başbakan Enver İbrahim'in güvenlik önlemlerini artırıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölen sivillerin sayısı son 24 saatte 755 artarak 6 bin 546'ya yükseldi.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması konusunda insani çözüm için "Katar'ın gerekli bir taraf ve paydaş haline geldiğini" belirtti.

İran lideri Ali Hamaney, ABD'nin, İsrail'in Gazze'de işlediği cinayetlerin suç ortağı olduğunu söyledi

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri yetkililerinden Teysir Mubaşir'in öldürüldüğünü açıkladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında Hamas yöneticilerinin de bulunduğu en az 80 Filistinliyi gözaltına aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Filistin'e yardım için 2 uçağın daha yola çıkacağını duyurdu.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine savaş uçakları eşliğinde düzenlediği saldırıda, yaralanan Filistinlilerden birisi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 4'e çıktı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, hiç kimsenin, ülkesini İsrail'in "saldırganlığını" kınamaktan alıkoyamayacağını ya da korkutamayacağını belirtti.

İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne 8 tırdan oluşan 4. yardım konvoyu, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.

Hizbullah lideri Nasrallah, İslami Cihad ve Hamas'ın üst düzey yöneticileriyle görüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Gazze Şeridi'ne yardım ulaşması için İsrail-Filistin çatışmasında "insani ateşkesi" desteklediklerini bildirdi.

Beyaz Saray, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana hiç yakıt girişi olmayan Gazze Şeridi'ne akaryakıt sevkiyatına izin verilmesi gerektiğini bildirdi.

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarına karışanlara "idam cezası verilmesi" için özel bir askeri mahkeme kurulması çağrısında bulundu.

İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki Hıttin Camisi'ni bombaladı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze'de yaşanılanlar karşısında daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

06:41 Filistin'de İsrail'e karşı silahlı direniş yürüten "Aslanlar İni" adlı grup, Gazze'yle dayanışma amaçlı, "genel ve kapsamlı grev" çağrısı yaptı.

06:04 İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine savaş uçakları eşliğinde düzenlediği saldırıda, yaralanan Filistinlilerden birisi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 4'e çıktı.

05:26 Filistin'in Bogota Büyükelçisi Raouf Almaki, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun talimatları doğrultusunda, Gazze'ye ulaştırılmak üzere bugün Mısır'a insani yardım uçağının gönderileceğini bildirdi.

03:06 Filistin Kızılayı, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı üzerinden 8 tır insani yardım aldığını ve 21 Ekim'den bu yana Gazze'ye gelen konvoy sayısının 4'e çıktığını duyurdu.

02:19 Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde konuşan Arap ülkelerinden dışişleri bakanları, Gazze'de derhal ateşkesin sağlanması için harekete geçilmesini istedi.

01:58 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Bugün yaşanan olayların sorumluluğunu İsrail taşıyor ve İsrail işgal yönetiminin saldırgan uygulamalarını derinleştirmeye teşvik eden dünya ülkeleri de bu sorumluluğu paylaşıyor." dedi.

01:49 Pentagon, İsrail Savunma Güçleri'ne danışmanlık yapmak üzere bölgeye ABD'li komutanların gönderildiğini; bu komutanların operasyon yönetmeyeceğini, meskun mahal muharebeleri ile ilgili deneyimlerini paylaşmak üzere orada olduklarını açıkladı.

01:14 Beyaz Saray, İsrail-Filistin arasındaki çatışmanın daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşmesi ihtimaline karşı, ABD'nin Orta Doğu'daki vatandaşlarının tahliyesi için "tedbir amaçlı acil eylem planı" hazırladığını duyurdu.

00:59 Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, "Gazze'de sivillerin toplu cezalandırılmasının hiçbir gerekçesi olamaz." dedi.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 360'ı çocuk ve 1292'si kadın olmak üzere 5 bin 791 kişinin öldüğünü, 16 bin 297 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 39 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.