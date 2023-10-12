İsrail Gazze'de iki aileden 44 kişiyi katletti

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin hava saldırısında Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye beldesinde Filistinli "Şihab" ile "Ebu Hamidan" ailelerinin yaşadığı evler vuruldu.

Saldırıda Filistinli Şihab ve Ebu Hamidan ailelerinden aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu 44 kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, evlerin birbirine bitişik nizamda olduğu bölge, İsrail tarafından yoğun şekilde hava saldırısına maruz bırakıldı.

Saldırı, bölgede çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yanı sıra büyük çaplı hasara yol açtı.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından gün içerisinde alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin hava saldırısında Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli "El-Beşiti" ailesine düzenlediği saldırıda anne, baba ve 7 çocuk olmak üzere 9 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.