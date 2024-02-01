İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor! Onlarca Filistinli öldürüldü

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 118. gününde sürüyor.

İSRAİL KATLİAMA DEVAM EDİYOR

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, saldırı ve işgalin 118. gününde, Gazze kentinin batısında özellikle er-Rimal ve Tel el-Hava mahallelerini hava saldırıları, top atışları ve füzelerle vurdu.

İsrail'in buradaki saldırılarında onlarca Filistinli hayatını kaybederken, ambulans ve ilk yardım ekiplerinin yaralılara ulaşmasına ise izin verilmedi.

Ayrıca, Han Yunus'taki Nasır Hastanesine çeşitli bölgelerdeki enkazdan çıkarılan 14 Filistinlinin naaşının getirildiği aktarılarak, son 24 saatte çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 34 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin güneydoğusundaki ez-Zeytun Mahallesi'nde 2 evi vurması sonucu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nuseyrat Kampı'nın batısındaki el-Cedid Kampı'nda bulunan "Ebu Feyyad" ile Deyr el-Belah kentindeki "el-Bahisi" ailelerinin evlerine hava saldırısı düzenledi.

Söz konusu saldırıda en az 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin el-Emel Mahallesi'nde bulunan Filistin Kızılayı Merkezi ile Emel Hastanesini de 11'inci gününde kuşatmaya devam ederken, çevresini top atışlarıyla vurdu.

Gazze Şeridi'nin batı kesimlerinde, Gazze, orta bölge ve Refah kentlerinin sahil kesimlerini de denizden vuran İsrail ordusu, Refah kentinin Mısır sınırı çevresini de savaş uçaklarıyla hedef aldı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, işgal ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde geceden bu yana düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli öldürüldü, onlarca kişi de yaralandı.

İsrail ordusunda görevli komutanların, askerlere, 7 Ekim'den bu yana saldırılara maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki terk edilmiş evleri "yasal onay almaksızın" yakma emrini verdiği bildirildi.

The New York Times gazetesi, ABD'de, Filistin devletini tanıma ve İran ile "bölgedeki vekillerine" karşı adımları da içeren üç aşamalı "Biden doktrini"nin gerçekleşmek üzere olduğunu yazdı.

İsrail güçleri Batı Şeria'daki baskınlarda 2 Filistinliyi yaraladı 37 kişiyi gözaltına aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag ile "yakın çalışacaklarını" söyledi.

Serbest kalan Filistinli Nur el-Kadi, İsrail hapishanelerinde herkesin "savaş esiri" muamelesi gördüğünü, tıbbi ihmal, işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını söyledi.

ABD'de gençler, İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrası Gazze'ye yönelik saldırılarından duydukları rahatsızlığı dile getiriyor.

04:29 İsrail'in saldırılarıyla insanlık felaketinin derinleştiği Gazze Şeridi'nde geçici bir ateşkes ve esir takasına ilişkin taslak anlaşmayı dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın direktörü David Barnea savaş kabinesine sundu.

04:24 İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın esir takası anlaşmasından çekilmesi amacıyla "aşırılık yanlısı açıklamalar yaptığından" duyulan endişeyi yazdı.

03:46 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için kendisine yolladığı arabuluculuk mektubuna olumlu yanıt verdi.

02:31 Fas'ın başkenti Rabat'ta parlamento binası önünde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi.

00:54 ABD yönetimi, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze için "yeri doldurulamayacak" kritik öneme sahip bir kurum olduğunu ancak ajansla ilgili son iddiaların soruşturulmasını beklediklerini açıkladı.

00:52 İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyinde 10 gündür kuşatma altında tuttuğu Han Yunus'taki Filistin Kızılayına bağlı el-Emel Hastanesi avlusuna baskın düzenledi.

00:36 İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, bu hafta sonu Orta Doğu'ya giderek Gazze'deki duruma ilişkin diplomatik temaslarda bulunacağı bildirildi.

00:08 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze Şeridi'nin Batı Şeria'dan ayrılması veya bir parçasının koparılması şeklindeki plana izin vermeyeceklerini söyledi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 26 bin 900 Filistinli öldürüldü, 65 bin 949 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 224'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 561 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 176 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.