İsrail Gazze'de katliamını sürdürüyor! Helikopterden makineli tüfeklerle Filistinlilere ateş açtılar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 86 gündür devam ediyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE GECE BOYU DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA EN AZ 25 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah ile Nusayrat ve Megazi mülteci kamplarına ve Ez-Zevayide bölgesine saldırılar düzenledi.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre en az 25 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail savaş uçarları, Megazi Mülteci Kampı'ndaki "Muhacirin" ve "Sahabe" camileri ile ve Deyr el-Belah'taki Furkan Camisi'ni bombaladı. Megazi Mülteci Kampı'nda bulunan "Es-Salah Derneği" de İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

Megazi Mülteci Kampı'nda bulunan "Es-Salah Derneği" de İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. İsrail ordusuna ait helikopterden Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusuna makineli tüfeklerle yoğun ateş açıldı. İsrail ordusu, insansız hava aracı (İHA) ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Filistinli "Tahravi" ailesine ait bir evi hedef aldı. Saldırıda ölen ve yaralananlar oldu. İsrail ordusuna ait tanklar Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc, Nusayrat ve Megazi mülteci kamplarına çok sayıda top mermisi attı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun gece boyu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 25 Filistinli öldürüldü, çok sayıda Filistinli yaralandı

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