İsrail Gazze'de katliamını sürdürüyor! Helikopterden makineli tüfeklerle Filistinlilere ateş açtılar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 86 gündür devam ediyor.
Saldırılarda ilk belirlemelere göre en az 25 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail savaş uçarları, Megazi Mülteci Kampı'ndaki "Muhacirin" ve "Sahabe" camileri ile ve Deyr el-Belah'taki Furkan Camisi'ni bombaladı. Megazi Mülteci Kampı'nda bulunan "Es-Salah Derneği" de İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.
Megazi Mülteci Kampı'nda bulunan "Es-Salah Derneği" de İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. İsrail ordusuna ait helikopterden Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusuna makineli tüfeklerle yoğun ateş açıldı. İsrail ordusu, insansız hava aracı (İHA) ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Filistinli "Tahravi" ailesine ait bir evi hedef aldı. Saldırıda ölen ve yaralananlar oldu. İsrail ordusuna ait tanklar Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc, Nusayrat ve Megazi mülteci kamplarına çok sayıda top mermisi attı.
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