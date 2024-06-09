İsrail Gazze'de saldırı düzenledi: 21 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve Deyr el-Belah kentinde 2 evi bombalaması sonucu 7 Filistinli öldü.

Deyr el-Belah kentinde İsrail ordusunun "Ebu Dakka" ailesine ait hedef alması sonucu birçok Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun Deyr el-Belah'ta Akile benzin istasyonu yakınında bir evi bombalaması sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

Gazze kentinin Derec Mahallesi'nde İsrail ordusunun "Kesab" ailesinin evini hedef aldığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Megazi Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun hedef aldığı evin enkazından 4 Filistinlinin cesedi çıkarıldı.

İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı'na öğlen saatlerinde düzenlediği saldırıda 6 Filistinli yaşamını yitirdi, 22'si de yaralandı.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk, 57'si kadın 274 Filistinlinin öldüğü, 153'ü çocuk, 161'i kadın 698 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 84 Filistinli öldürülmüş, 84 bin 494 kişi yaralanmıştı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.