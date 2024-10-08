İsrail, Gazze'de soykırımı sürdürüyor: Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 368. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NDE ÇOK SAYIDA NOKTAYA DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 50 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin birçok noktasına havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 50 Filistinlinin şehit olduğu, onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, soykırım savaşının 1'inci yılında Gazze'nin kuzeyi, güneyi ve orta kesimine yönelik saldırılarını sürdürdü.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, orta kesimdeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bulunan El-Furkan Camisi yakınlarındaki bir çadıra insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 3 Filistinli şehit oldu. Kampta başka noktalara düzenlenen 2 hava saldırısında ise 5 Filistinli şehit oldu, 18'i yaralandı. Tank ve toplardan açılan ateş sonucu da şehit olan ve yaralananlar oldu.

Kuzeydeki Gazze kentinden orta kesime göç etmeye çalışan bir Filistinli ise Er-Reşid Caddesi'nde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu karnından ve ayağından yaralandı ve El-Avde Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gazze'nin Et-Tuffah Mahallesinde Ebu Acve ailesinin evine düzenlenen saldırıda 1, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde 1, Es-Saftavi bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda da 4 Filistinli şehit oldu.

Kuzeydeki Beyt Lahiya kentinde El-Hulu ailesinin evine düzenlenen hava saldırısında 4 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Cibaliya Mülteci Kampındaki Ebu Şerh Kavşağında İsrail'in "Quadcopter" tipi insansız hava aracından açılan ateş sonucu 1 kadın, Bi'r en-Nace bölgesinde düzenlenen hava saldırısında ise 5 Filistinli şehit oldu.

Güneyde Han Yunus kentinin doğusundaki Abesan kasabasına İsrail ordusunun düzenlediği topçu ateşi sonucu 1 kız çocuğu şehit oldu, 1 kadın yaralandı.

Abesan ve Beni Süheyla kasabaları ile El-Fuhari bölgelerine İsrail helikopterlerinden yoğun bir şekilde ateş açıldı. İsrail ordusunun tahliye çağrılarının ardından söz konusu bölgelerde yoğun bir göç hareketliliği gözlendi.

Han Yunus'un doğu ve batısındaki saldırılarda ise 16 Filistinli şehit oldu.

Refah ketinde İsrail savaş uçaklarının El-Mirac bölgesinde Ebu Maşi ailesinin evini hedef alan saldırısında 8, Hırbet el-Ades bölgesinde En-Nahhal ailesinin evine yönelik saldırıda ise 1 Filistinli şehit oldu. El-Berki ailesinin evine düzenlenen saldırıda 4 kişi yaralandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06:22 ABD'nin New York kentinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 1. yılı dolayısıyla gösteri düzenlendi. New York sokaklarında yürüyüş yapan göstericiler polisin sert müdahalesiyle karşılaştı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

05:23 Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 1. yılı dolayısıyla protesto gösterisi düzenlendi. Filistin bayrakları ve dövizler taşıyarak Plaza de Mayo'da bir araya gelen binlerce gösterici, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayıp Filistin'e desteklerini gösterdi.

05:15 İsrail'in Gazze'de 1 yıldır süren soykırımı, Peru'nun başkenti Lima'da toplanan Filistin destekçileri tarafından protesto edildi. Filistin bayrakları ve dövizler taşıyan göstericiler Filistin'e desteklerini göstermek ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınamak için şehrin sokaklarında yürüyüş düzenledi.

04:28 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin İsrail'e geniş çaplı siber saldırılar düzenleme çağrısının ardından hackerların İsrail'deki spor sitelerine sızdığı iddia edildi.

02:44 Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Emekli General Giora Eiland, İsrail'in Gazze ya da Lübnan'da tam bir zafer elde edemeyeceğini belirterek, "Askeri baskının Gazze ve Lübnan'da tek başına kurtuluşu sağlayabileceğine inanmaya devam etmek talihsizliktir" dedi.

02:33 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin birçok noktasına havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 50 Filistinlinin şehit olduğu, onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'de 1 yıldır süren soykırımı, Meksika'nın başkenti Mexico City'de toplanan Filistin destekçileri tarafından protesto edildi. Kentteki ABD Büyükelçiliği'nin önünce toplanan göstericiler dev Filistin bayrağı açarak Gazze'ye desteklerini gösterdi.

Hollanda'daki tren istasyonlarında, İsrail'in saldırıları ve Gazze'de bir yıldır süren soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla oturma eylemleri düzenlendi. Başkent Amsterdam'daki merkezi tren istasyonunda yerel saatle 18.30'da toplanan göstericiler, "Özgür Filistin", "Soykırımcı İsrail", ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

06:00 Hollanda'daki tren istasyonlarında, İsrail'in saldırıları ve Gazze'de bir yıldır süren soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla oturma eylemleri düzenlendi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 909 Filistinli şehit oldu, 97 bin 303 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.