İsrail, Gazze'de yeni katliama hazırlanıyor! ''Daha önce hiç görülmemiş bir kara harekatı olacak''

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına beşinci gününde de devam ediyor.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI GALLANT: TAM TAARRUZA GEÇİYORUZ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze sınırındaki birliklere, "Tüm kısıtlamaları kaldırdım, bölgenin kontrolünü yeniden ele geçirdik ve tam taarruza geçiyoruz" dedi.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar sürerken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze sınırındaki birliklere, taarruz emri verdi. Gallant, "Tüm kısıtlamaları kaldırdım, bölgenin kontrolünü yeniden ele geçirdik ve tam taarruza geçiyoruz" ifadelerini kullanarak, "Burada gerçeği değiştirme yeteneğine sahip olacaksın. Hamas, Gazze'de bir değişiklik istedi, düşündüğünden 180 derece değişecek" dedi.

Hamas'ın pişman olacağını aktaran Gallant, Gazze'nin asla eski haline dönmeyeceğini öne sürdü.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 950'ye yükseldi.

İsrail Savunma Bakanı Gallant CNN kanalına yaptığı açıklamada Gazze'ye daha önce hiç görülmemiş bir kara harekatı olacağını söyledi.

İsrail ordusunun, 7 Ekim Cumartesi sabahından bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 8 gazetecinin hayatını kaybettiği bildirildi.

05:47 İsrail askerleri ile Filistinliler arasında Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde silahlı çatışma yaşandı.

05:34 İsrail'in Kahire Büyükelçisi Amira Oron, ülkesinin Filistinlileri Mısır'ın Sina bölgesine yollamak niyetinde olmadığını belirtti.

05:22 Gazze Şeridi'nin batısındaki mahallelerde yaşayan halkın, İsrail savaş uçaklarının yoğun bombardımanı sebebiyle, evlerinden çıkarak, kentin merkezine sığındığı bildirildi.

04:29 Brezilya ve Arjantin İsrail'deki vatandaşlarını ülkeye getirmek için uçak gönderme kararı aldı.

03:56 Hamas Hareketi yöneticilerinden Talal Nassar, savaş şartlarından dolayı ele geçirilen İsrailli esirlere işkence yapıldığı ya da öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanladı.

03:26 İsrail ordusu, gelişmiş mühimmat taşıyan ilk ABD uçağının İsrail'e ulaştığını duyurdu.

01:52 İsrail'in Gazze sınırı yakınındaki Aşdod kentinde bulunan İsrail polis güçlerinin yanlışlıkla kendi arkadaşlarına ateş açması sonucu 2 polisin ağır yaralandığı bildirildi.

01:45 Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail bombardımanı sonucunda yıkılan evlerin çokluğundan dolayı ekiplerinin yetersiz kaldığını duyurdu.

01:05 İsrail ordusu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Gazze'deki evinin bombalandığını iddia etti.

00:42 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yarın İsrail'e gitmek üzere yola çıkacağını duyurdu.

00:29 İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde çıkan olaylarda 2 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.

00:20 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail ve Gazze Şeridi'nde tarifsiz acılara neden olan çatışmaların sona ermesi çağrısını yineledi.

00:16 ABD, İsrail'in Demir Kubbe adlı savunma sistemlerini güçlendirmek için mühimmat ve önleyici desteklerini artırdığını açıkladı.

00:03 İsrail ordusu, Gazze Şeridi yakınlarındaki Askalan (Aşkelon) kentinde Filistinli direnişçilerle çatışmalar çıktığını ve İsrail güçlerinin 3 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı.

23:58 Alman Dışişleri Bakanlığının İsrail'deki Alman vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlandığı bildirildi.

23:53 İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medya üzerinden yaptığı İbranice paylaşım ile İsraillilere seslenerek, "Bu felaketi başınıza siz getirdiniz" dedi.

23:45 Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 1200'ü aştığı bildirildi.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260'ı çocuk, 200'ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.