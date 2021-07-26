İsrail, Gazze'deki balıkçıların avlanma mesafesini 6 mile düşürdü

AA 26 Temmuz 2021 Pazartesi 00:50 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 00:51

Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan yazılı açıklamada, mevcut duruma dair yapılan değerlendirmelerin ardından, Gazze'de avlanma menzilinin 12'den 6 mile düşürülmesine karar verildiği belirtildi.

Kararın hemen yürürlüğe gireceği ve bir sonraki emre kadar uygulanacağı aktarıldı.

Açıklamada, kararın, Gazze'den İsrail'e yanan balonlar gönderilmesi nedeniyle alındığı ifade edildi.

İsrail, 12 Temmuz'da, Gazze'deki balıkçıların avlanma mesafesini 9 milden 12 mile çıkartmıştı.

