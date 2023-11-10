İsrail Gazze'deki El-Avde ile Endonezya Hastanesi'nin çevresini bombaladı

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistinlilerin sığındığı Endonezya Hastanesi'nin çevresine çok şiddetli saldırılar düzenledi.

Saldırıların hastanenin bazı bölümlerinde ciddi hasara yol açtığı ve insanlar arasında ciddi panik oluşturduğu belirtilen haberde, ölen ve yaralananların olduğu aktarıldı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de yer alan El-Avde Hastanesi çevresini bombaladığı belirtildi.

Saldırıda gönüllü bir sağlık görevlisinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, Kızılay'a ait iki ambulansın da hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

Filistin Kızılayı yetkilileri de yaptıkları yazılı açıklamada, uluslararası topluluğa "büyük bir felaket" yaşanmadan önce tıbbi malzeme ve yakıt sağlamak için acil müdahale çağrısında bulundu.

İsrail savaş uçakları abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Rantisi İhtisas Çocuk Hastanesi'ni gece ilk saatlerde "doğrudan" hedef aldı.