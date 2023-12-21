İsrail, Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi ile ona ait bir basın kuruluşunu bombaladı

Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Ofise ait merkez bina ile Er-Ray Haber Ağının Gazze ofisi binasını bombalaması kınandı.

Açıklamada, binaların vurulmasının, "Gazze hükümetini korkutmak, İsrail'in kadınlar ve çocuklara karşı işlediği suçların kamuoyuyla paylaşılmasına engel olmak ve gerçeği örtmek için Tel Aviv yönetimi tarafından yürütülen beyhude bir çaba olduğu" kaydedildi.

İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik soykırım savaşında 97 gazeteciyi öldürdüğü, 8'ini alıkoyduğu, onlarcasını yaraladığı belirtilen açıklamada, "Bu, basın alanında çalışan herkesin hedef tahtası olduğu ve kasten öldürme dairesi içine girdiğini göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tüm medya organlarına, basın birliklerine, insan hakları kuruluşları ve hukuki kurumlara, Filistin basınına ve medyasına karşı devam eden bu suçları kınama çağrısı yapıldı.

