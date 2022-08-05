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Dünya

İsrail: Gazze'den yaklaşık 80 roket fırlatıldı

İsrail güçlerinin Filistin'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırının ardından, İsrail Savunma Bakanlığı, Filistin İslami Cihat Örgütü tarafından Gazze'den İsrail'e yaklaşık 80 roket fırlatıldığını açıkladı.

IHA5 Ağustos 2022 Cuma 22:47 - Güncelleme:
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İsrail güçlerinin, Filistin'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği ve 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, Filistin'den misilleme geldi. İsrail Savunma Bakanlığı, Filistin İslami Cihat Örgütü tarafından Gazze'den İsrail'e yaklaşık 80 roket fırlatıldığını açıkladı. Bakanlık roketlerden 46'sının sınırı geçtiğini, 33'ünün ise hava savunma sistemleri tarafından engellediğini belirtti.

Filistin İslami Cihat Örgütü ise Gazze'den İsrail'e 100 roketin fırlatıldığını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Filistin İslami Cihat Örgütü'nün artan saldırı tehdidi nedeniyle Gazze Şeridi'nin vurulduğunu duyurmuştu.

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