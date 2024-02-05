İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2024 Pazartesi / 26 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,4999
  • EURO
    32,9972
  • ALTIN
    1990.52
  • BIST100
    8665.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail, Gazzelileri güvenli olduğunu iddia ettiği yerde vurdu! Çok sayıda can kaybı var
Dünya

İsrail, Gazzelileri güvenli olduğunu iddia ettiği yerde vurdu! Çok sayıda can kaybı var

Soykırımcı suçlusu İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 122 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun, güvenli olduğunu iddia ettiği Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta işlediği katliamda 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

5 Şubat 2024 Pazartesi 06:57 - Güncelleme:
İsrail, Gazzelileri güvenli olduğunu iddia ettiği yerde vurdu! Çok sayıda can kaybı var
ABONE OL

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 122. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE'DEKİ DEYR EL-BELAH'TA SON 24 SAATTE 30 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Deyr el-Belah'ta sivillerin evlerine hava saldırısı düzenlediği ve yine aynı bölgedeki bir camiyi bombaladığı ifade edildi.

Bunun, İsrail'in Gazze'deki sivillere karşı yürüttüğü soykırım savaşının bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, bu korkunç katliamdan ve Filistin halkına karşı işlenen suçlardan İsrail'in yanı sıra uluslararası hukuka, insancıl hukuka ve tüm anlaşmalara aykırı olan bu katliamlara yeşil ışık yakan uluslararası camia ile ABD yönetiminin sorumlu olduğu aktarıldı.

Açıklamada İsrail'in, güvenli olduğunu iddia ettiği ve insanları göçe zorladığı bu bölgede son 24 saat içinde düzenlenen bu saldırılarda 30 kişinin öldürüldüğü kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı yürütülen soykırım savaşının ve akan kanın durdurulması için özgür dünyanın ülkelerine acil müdahale çağrısı yapıldı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA İSRAİL İLE FİLİSTİN ARASINDA YAŞANANLAR:

07:26 İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok kentine baskın düzenleyerek çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi

03:02 İsrail Savunma Bakanı: Hizbullah'la olan sorunu diplomatik yollarla çözmeye hazırız

02:09 İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'ye 3,5 ayda sadece 9 bini aşkın yardım tırı girdi

00:55 İsrail ordusu, Gazze'deki Deyr el-Belah'ta son 24 saatte 30 Filistinliyi öldürdü

00:18 Ürdün: İsrail'in Gazze'ye saldırılarının devam etmesi savaşın genişleme riskini artırıyor

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.