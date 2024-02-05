İsrail, Gazzelileri güvenli olduğunu iddia ettiği yerde vurdu! Çok sayıda can kaybı var

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 122. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE'DEKİ DEYR EL-BELAH'TA SON 24 SAATTE 30 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Deyr el-Belah'ta sivillerin evlerine hava saldırısı düzenlediği ve yine aynı bölgedeki bir camiyi bombaladığı ifade edildi.

Bunun, İsrail'in Gazze'deki sivillere karşı yürüttüğü soykırım savaşının bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, bu korkunç katliamdan ve Filistin halkına karşı işlenen suçlardan İsrail'in yanı sıra uluslararası hukuka, insancıl hukuka ve tüm anlaşmalara aykırı olan bu katliamlara yeşil ışık yakan uluslararası camia ile ABD yönetiminin sorumlu olduğu aktarıldı.

Açıklamada İsrail'in, güvenli olduğunu iddia ettiği ve insanları göçe zorladığı bu bölgede son 24 saat içinde düzenlenen bu saldırılarda 30 kişinin öldürüldüğü kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı yürütülen soykırım savaşının ve akan kanın durdurulması için özgür dünyanın ülkelerine acil müdahale çağrısı yapıldı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA İSRAİL İLE FİLİSTİN ARASINDA YAŞANANLAR:

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00:18 Ürdün: İsrail'in Gazze'ye saldırılarının devam etmesi savaşın genişleme riskini artırıyor