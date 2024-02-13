İsrail Gazze'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişiyi öldürdü

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 130. gününde sürüyor.

İSRAİL GAZZE'NİN ÇEŞİTLİ NOKTALARINA DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA ÇOK SAYIDA KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, halkı zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 130. gününde de devam etti.

Sağlık kaynakları, Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nın savaş uçaklarıyla hedef alındığını, saldırıda 5 kişinin öldüğünü ve yaralananlar olduğunu aktardı.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin El-Berazil Mahallesi'nde düzenlenen hava saldırısında 1 çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Han Yunus kentinin doğu ve batı bölgelerine de topçu saldırıları düzenlendi.

Öte yandan Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nde elektrikler tamamen kesildi.

Ayrıca Gazze Şeridi'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nın bombalandığı, yaralananlar olduğu aktarıldı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde dün İsrailli keskin nişancıların açtığı ateş sonucu 7 kişi ölmüş, 14 kişi yaralanmıştı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

ABD'nin New York kentinde binlerce gösterici, Uluslararası Adalet Divanında "soykırımla" yargılanan İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırılar düzenlemesini protesto etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişinin öldürüldüğü bildirildi.

09:18 Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldürüldüğünü bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya beldesinde, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucunda bir Filistinli yaşamını yitirdi.

05:05 Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, İsrail'in Refah kentine yönelik düzenlediği saldırıya ilişkin, "Soykırımcı İsrail, 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı yere vahşice saldırdı." ifadesini kullandı.

03:24 Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir, İsrail'in Gazze Şeridi'nde olup bitenlerle ilgili gerçekleri dünyaya aktarmalarını engellemek amacıyla Gazze'deki gazetecilerin yüzde 10'unu öldürdüğünü söyledi.

02:53 Küba ve Venezuela, Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah kentine saldırılar düzenleyen İsrail'i kınadı.

02:09 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılar, İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto edildi.

01:58 Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile İsrail'in 7 Eki 2023'ten beri saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri ve ateşkes çabalarını görüştü.

01:21 ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında çok fazla sayıda Filistinli sivilin öldürüldüğüne işaret ederek, İsrail'in kapsamlı ve kabul edilebilir bir plan yapmadan Refah'a girmesine karşı olduklarını söyledi.

00:40 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in Gazze'deki Refah kentine olası askeri saldırıları için "Kesinlikle Gazze'dekilerin daha fazla acı çektiğini görmek istemediklerini" belirtti.

00:20 İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde 2 kişiyi yaraladığı belirtildi.

00:13 ABD yönetimi, Refah'a saldırmaya hazırlanan İsrail ordusunu "sivillere zarar vermeden operasyon düzenleyecek şekilde" planlama yapması konusunda uyarırken Hamas üyelerinin Refah'a doğru kaydığını ve İsrail'in burada "meşru hedeflerinin" olduğunu bildirdi.

00:01 İsrail basını, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda binbaşı rütbesinde bir askerin öldürüldüğünü yazdı.