İsrail Gazze'nin kuzeyinde sivil yerleşim bölgelerini bombaladı!

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 267. gününde sürüyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in, Gazze kentinde Ebu Hudra ailesine ait evi havadan bombaladığı belirtildi.

Saldırıda 2'si çocuk 4 sivilin yaşamını yitirdiği ve 10 kişinin de yaralandığı aktarılan haberde, İsrail topçu birliklerinin de Gazze kentindeki eş-Şucaiye Mahallesi'nde sivil yerleşim bölgelerine atışlar yaptığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 765 Filistinli öldü, 86 bin 429 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Orta Amerika ülkesi Honduras'ın Devlet Başkanı Xiomara Castro, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınadığını bildirdi

03:14 İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 4 Filistinli öldü

03:10 İran'ın BM Daimi Temsilciliği: İsrail Lübnan'a kapsamlı saldırı düzenlerse yıkıcı savaş başlar

00:11 Yemen'deki Husiler: Akdeniz ve Kızıldeniz'de biri ABD'ye ait 4 gemiyi vurduk