İsrail Gazze'nin kuzeyinde sivilleri hedef aldı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 423. gününde sürüyor.İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NİN KUZEYİNDE BİR EVİ HEDEF ALDIĞI SALDIRIDA 10 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Beyt Lahiya beldesinde Filistinli "Lebed" ailesine ait evi bombaladı.
Evin yerle bir olduğu saldırıda 10 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kayıp bulunuyor.
Öte yandan görgü tanıklarının aktardıklarına göre, İsrail askeri araçlarından Cibaliya'ya bağlı Nezle Belediyesi merkezi yakınlarında yoğun ateş açıldı.
00:01 İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir evi hedef aldığı saldırıda 10 Filistinli öldü
23:30 45. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nin sonuç bildirisinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımının son bulması istenerek, Lübnan'la dayanışma içinde olunduğu belirtildi