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Dünya

İsrail Gazze'nin kuzeyinde sivilleri hedef aldı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 423 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bir evi hedef aldığı hava saldırısında 10 Filistinli hayatını kaybetti.

2 Aralık 2024 Pazartesi 06:50 - Güncelleme:
İsrail Gazze'nin kuzeyinde sivilleri hedef aldı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu
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İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 423. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NİN KUZEYİNDE BİR EVİ HEDEF ALDIĞI SALDIRIDA 10 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Beyt Lahiya beldesinde Filistinli "Lebed" ailesine ait evi bombaladı.

Evin yerle bir olduğu saldırıda 10 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kayıp bulunuyor.

Öte yandan görgü tanıklarının aktardıklarına göre, İsrail askeri araçlarından Cibaliya'ya bağlı Nezle Belediyesi merkezi yakınlarında yoğun ateş açıldı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

00:01 İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir evi hedef aldığı saldırıda 10 Filistinli öldü

23:30 45. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nin sonuç bildirisinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımının son bulması istenerek, Lübnan'la dayanışma içinde olunduğu belirtildi

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