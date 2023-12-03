İsrail Gazze'nin kuzeyindeki katliamının bir benzerini güneye taşımaya hazırlanıyor

Gazze'de insani aranın sona ermesinin ardından İsrail, 7 Ekim'de başlattığı kanlı saldırılarına devam ediyor.

İSRAİL "GÜVENLİ" DEDİĞİ GAZZE'NİN GÜNEYİNDEKİ SİVİLLERDEN BÖLGEYİ TERK ETMELERİNİ İSTEDİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kayıpları artarken, İsrail daha önce "güvenli yer olduğunu" iddia ettiği bölgelerden de sivilleri göçe zorlamaya devam ediyor. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan Arapça yaptığı açıklamada, "sözde" güvenli olarak duyurdukları Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan El-Mahatta, El-Ketibe, Hamed, Es-Satr, Beni Süheyl ve Man bölgelerinde yaşayan Filistinli sivillerden evlerini terk etmelerini istedi. Adraee paylaşımında, İsrail saldırılarının yeni aşamasına hazırlık olarak Gazze Şeridi'nin "bloklara" bölünüp "tahliye bölgeleri" şeklinde adlandırıldığı yerlerin bir haritasını yayımladı. İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde onlarca yeri hedef almış, saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirilmişti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 60 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail, Mescid-i Aksa İmamı'nın evini yıkmak için "tahliye" kararı çıkardı

İsrail ordusu, Filistinli sivilleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan bazı bölgelerden göç etmeye zorluyor.

Kassam Tugayları: Gazze'de 60 İsrail askerinin mevzilendiği noktayı hedef aldık

İsrailli askeri hahamın, "Gazze ve Lübnan'ı işgal etme" çağrısı gündem oldu

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus: "(Gazze'ye yönelik saldırılar) Tanık olduğumuz durumla ilgili endişemizi ifade edecek kelime bulamıyorum. Şimdi ateşkes"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 142 Türk vatandaşı ve aile yakınının, dün gece Gazze'den Mısır'a geçtiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Suriye'den düzenlenen roket saldırısına topçu atışıyla karşılık verildiğini bildirdi.

İsrail'in gece boyu, abluka altındaki Gazze'de hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Katar Emiri, Macron ile "Gazze'de insani ara ve kalıcı ateşkes çabalarını" görüştü

06:04 İsrail'in abluka altındaki Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 7 sivil öldü

03:12 İsrail ordusu: Demir Kubbe füzesinin ülkenin orta kesimlerine düştüğü görüntülerin ardından soruşturma başlatıldı

01:44 Sınır Tanımayan Doktorlar, İsrailli yetkililerden konvoylarına yönelik saldırıyla ilgili resmi açıklama istedi

01:03 İsrail, Gazze'de sivil savunma araçları ve kurtarma ekipmanlarının yüzde 80'ini imha etti

01:02 Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları Tel Aviv'de gösteri düzenledi

00:51 İngiltere, İsrail'e istihbarat sağlamak için Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacağını duyurdu

00:41 İsrailli yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü

00:26 Filistin Kızılayı: Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan 100 tır ulaştı

00:25 Ürdün Kralı: İsrail'in Gazze'ye saldırıları bölgeyi felakete sürükleyecek

00:15 Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ın kendisiyle ortak basın toplantısı yapmak istemediğini söyledi

00:15 Filistin Devlet Başkanı Abbas: Nekbe'nin tekrarlamasına izin vermeyeceğiz

00:02 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da işlediği savaş suçları durdurulmadığı takdirde bölgedeki savaşın kapsamının genişlemesi ihtimali olduğunu belirtti