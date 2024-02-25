İsrail, Gazze'ye gece boyu düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 143. gününde sürüyor.İSRAİL, GAZZE'YE GECE BOYU DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA ONLARCA FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ
Gazze'nin güneyindeki Ez-Zeytun mahallesinde şiddetli çatışmalar yaşandı ve patlamalar duyuldu. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bir evin bombalanması sonucu ölen ve yaralananlar oldu. Gazze Şeridi'ndeki Eş-Şati Mülteci Kampı'na ise gece boyunca hava saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 606 Filistinli öldürüldü, 69 bin 737 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
04:10 Fas'ta yüzlerce kişi "Gazze'deki soykırıma dur" demek için yürüdü
02:29 İsrail medyasına göre Tel Aviv esir takası görüşmeleri için Katar'a heyet gönderecek
00:57 Arjantin Devlet Başkanı Milei: Sosyalizmin ilerlemesine izin vermeyin
00:39 Filistinli kız çocuğu Rahaf: (Ramazanda) Hangi yemeği yesek diye düşüneceksiniz. Biz ise açız
00:24 İsrail, Lübnan'ın güneyinden fırlatılan füzelerin düşürüldüğünü duyurdu
00:20 İtalya'da Cumhurbaşkanı, polisin Filistin gösterilerine sert müdahalesinden ötürü İçişleri Bakanı'nı uyardı
00:16 Netanyahu, 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah'a saldırıyı onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtti