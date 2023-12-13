Gazze'de insani aranın sona ermesinin ardından İsrail, 7 Ekim'de başlattığı kanlı saldırılarına devam ediyor.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail ordusuna, Gazze Şeridi'nde kalmayı sürdürdüğü sürece, "kayıplarının faturasının artacağı" uyarısında bulundu.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeydoğusunda Eş-Şucaiye Mahallesi'nde çoğu subay, 10 askerinin öldürüldüğünü açıklaması ve birçok cephede kayıplarının artması, ordunun ve komutanların başarısızlığını teyit ediyor." ifadesine yer verildi.
Gazze'deki Filistinli grupların, "Gazze'yi işgalcilere mezar yapma" vaadini yerine getirdiği belirtilen açıklamada, "Faşist İsrail ordusu, her gün öldürülen onlarca ölü ve yaralı askerlerini umursamamaktadır. Gazze'den çekilmekten başka seçeneğiniz yok. Burada kaldığınız süre ne kadar artarsa ölümlerinizin ve kayıplarınızın faturası da artacak. Buradan hayal kırıklığı içinde çıkacaksınız." denildi.
İsrail ordusu bugün, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda İsrail ordusundan bir albay ve yarbayın bulunduğu 5'i subay, 10 askerinin öldüğünü açıklamıştı.
Son açıklananla İsrail ordusundan ölen asker sayısı 115'e çıkarken, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden asker sayısı ise 444 oldu.
Saldırılarda şimdiye kadar yaralanan asker sayısının ise 1687'ye ulaştığı ve ağır yaralı biçimde hastanede 135 askerin tedavi gördüğü paylaşılmıştı.
04:14 İsrailli iki bakan, ABD Başkanı Joe Biden'ın "İsrail'in, Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığı şeklindeki" açıklamalarına yanıt olarak yaptıkları ilk resmi yorumda, Tel Aviv'in, "bir Filistin devletinin kurulmasına asla izin vermeyeceğini" kaydetti.
03:42 Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsviçre'nin, kuruluşa yapılan yardımı kesme hamlesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, İsviçreli yetkililerin, fikirlerini değiştireceğini umduğunu belirtti.
02:29 İsrail hükümetinin, Gazze'de çoğu kadın ve çocuk 18 bin Filistinlinin ölümüne yol açan saldırısı için hazırladığı yaklaşık 8 milyar dolarlık bütçesi, yasadışı Yahudi yerleşim yerlerinin payının "güvenlik" gerekçesiyle artırılması karşısında hararetli tartışmaların gölgesinde İsrail Meclisi'nde komisyondan geçti.
01:54 ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e olan güçlü desteklerini sürdüreceklerini, ancak Gazze'deki İsrail saldırılarında sivillerin hayatının korunması noktasında İsrail'in daha hassas olması gerektiğini söyledi.
00:56 Almanya, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı oylamasında çekimser kaldı.
00:43 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını 10 "hayır" oyuna karşı 153 oyla kabul etti.
00:42 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin çeşitli beldelerine yaptığı baskında 1'i çocuk 5 Filistinliyi yaraladı.
00:01 Mısır, İsrail'in sahadaki tüm uygulamalarının Filistinlileri topraklarından tehcir etme planlarını doğruladığını duyurdu.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 412 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana, 113'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 442 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 282 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.
Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.