Gazze'de insani aranın sona ermesinin ardından İsrail, 7 Ekim'de başlattığı kanlı saldırılarına devam ediyor.

HAMAS'TAN İSRAİL'E UYARI

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail ordusuna, Gazze Şeridi'nde kalmayı sürdürdüğü sürece, "kayıplarının faturasının artacağı" uyarısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeydoğusunda Eş-Şucaiye Mahallesi'nde çoğu subay, 10 askerinin öldürüldüğünü açıklaması ve birçok cephede kayıplarının artması, ordunun ve komutanların başarısızlığını teyit ediyor." ifadesine yer verildi.

Gazze'deki Filistinli grupların, "Gazze'yi işgalcilere mezar yapma" vaadini yerine getirdiği belirtilen açıklamada, "Faşist İsrail ordusu, her gün öldürülen onlarca ölü ve yaralı askerlerini umursamamaktadır. Gazze'den çekilmekten başka seçeneğiniz yok. Burada kaldığınız süre ne kadar artarsa ölümlerinizin ve kayıplarınızın faturası da artacak. Buradan hayal kırıklığı içinde çıkacaksınız." denildi.

İsrail ordusu bugün, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda İsrail ordusundan bir albay ve yarbayın bulunduğu 5'i subay, 10 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Son açıklananla İsrail ordusundan ölen asker sayısı 115'e çıkarken, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden asker sayısı ise 444 oldu.

Saldırılarda şimdiye kadar yaralanan asker sayısının ise 1687'ye ulaştığı ve ağır yaralı biçimde hastanede 135 askerin tedavi gördüğü paylaşılmıştı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail ordusuna, Gazze Şeridi'nde kalmayı sürdürdüğü sürece, "kayıplarının faturasının artacağı" uyarısında bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) İngiltere Direktörü Yasmine Ahmed, İngiltere'nin kendi yasaları uyarınca, "İsrail'e silah ve askeri teçhizat lisanslarını derhal askıya alması" gerektiği çağrısında bulunarak, bunu yapmadığı takdirde kendi yasalarını ihlal etme ve ağır ihlallere ortak olma riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısını yaptı.

İsrail'in iki ayı aşkın süredir bombaladığı ve yakıt girişini engellediği Gazze Şeridi'nde, bölgenin su ihtiyacını karşılamada tek kaynak olan su kuyularının çalışması için gerekli akaryakıtın bulunamaması nedeniyle kuyulardan su çıkarma işleminin her an durabileceği bildirildi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'e, sivillerin korunmasının ve Gazze'ye insani erişimin arttırılmasının İtalyan hükümeti için "mutlak öncelik" olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor. BM Güvenlik Konseyi (BMGK), şu ana kadar şiddeti durdurmayı başaramadı." dedi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusuna ait 10 tank ve aracı hedef aldıklarını duyurdu.

İsrail'in iki ayı aşkın süredir yoğun şekilde saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde çocuklar için gerekli aşıların tamamen tükendiği bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ni hedef alan saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen ve bölgenin güneyindeki çadırlarda kalan Filistinliler, soğuk hava ve yağışların başlamasıyla ağır yaşam koşullarının daha da zorlaştığını ifade ediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin baskın düzenlediği Kemal Advan Hastanesi'nde 5 sağlık personeli ile hastayı ateşli silahla yaraladığını bildirdi.

Filistin Yönetimi, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalara ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladı ve bu sözlerin bağlayıcı eylemlere dönüştürülmesini talep etti.

İsrail basınına göre 7 Ekim'de İsrailli bazı asker ve siviller "dost ateşiyle" öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1 gazeteci daha yaşamını yitirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, "(Gazze'de) İhtiyaç duyulan geçici (insani) ara değil, kalıcı ateşkestir." dedi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor. BM Güvenlik Konseyi, şu ana kadar şiddeti durdurmayı başaramadı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çatışmalarda İsrail ordusundan bir albay ve yarbayın bulunduğu 5'i subay, 10 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 3 evi bombalayarak, 7 Filistinliyi öldürdüğü ve bazılarını yaraladığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 8 Ekim'den bugüne kadar 1047 Türk vatandaşı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı ve aile yakınlarının Gazze'den tahliye edildiğini bildirdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinde, "Gazze'de daha fazla insani ara verilmesi" çağrısı yaptı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çatışmalarda İsrail ordusundan 5'i subay, 8 askerin öldüğü belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampında yer alan Kasasib bölgesine düzenlediği baskınının ardından bölgede oluşan yıkım görüntülendi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik saldırılarına, genişleterek devam etti.

Filistin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.

04:14 İsrailli iki bakan, ABD Başkanı Joe Biden'ın "İsrail'in, Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığı şeklindeki" açıklamalarına yanıt olarak yaptıkları ilk resmi yorumda, Tel Aviv'in, "bir Filistin devletinin kurulmasına asla izin vermeyeceğini" kaydetti.

03:42 Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsviçre'nin, kuruluşa yapılan yardımı kesme hamlesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, İsviçreli yetkililerin, fikirlerini değiştireceğini umduğunu belirtti.

02:29 İsrail hükümetinin, Gazze'de çoğu kadın ve çocuk 18 bin Filistinlinin ölümüne yol açan saldırısı için hazırladığı yaklaşık 8 milyar dolarlık bütçesi, yasadışı Yahudi yerleşim yerlerinin payının "güvenlik" gerekçesiyle artırılması karşısında hararetli tartışmaların gölgesinde İsrail Meclisi'nde komisyondan geçti.

01:54 ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e olan güçlü desteklerini sürdüreceklerini, ancak Gazze'deki İsrail saldırılarında sivillerin hayatının korunması noktasında İsrail'in daha hassas olması gerektiğini söyledi.

00:56 Almanya, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı oylamasında çekimser kaldı.

00:43 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını 10 "hayır" oyuna karşı 153 oyla kabul etti.

00:42 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin çeşitli beldelerine yaptığı baskında 1'i çocuk 5 Filistinliyi yaraladı.

00:01 Mısır, İsrail'in sahadaki tüm uygulamalarının Filistinlileri topraklarından tehcir etme planlarını doğruladığını duyurdu.

- İSRAİL'İN 7 EKİM SONRASI GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 412 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana, 113'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 442 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 282 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.