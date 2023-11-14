İsrail, Gazze'ye ölüm yağdırıyor: 40 günde 11 bin 320 kişi katledildi

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar 40'ıncı gününde de şiddetlenerek sürüyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırıları düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un doğusunda El-Aga ve Ebu Cemize ailelerinin evine düzenlediği saldırıda çoğunluğu çocuk 10 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda yaralananların da olduğu belirtildi.

El Aksa kanalının Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçaklarının, Cibaliya Mülteci Kampı'nda El-Fahura okulu yakınındaki Es-Sevarike ailesinin evinin bombalaması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bombardımanda Filistinli milli voleybolcular Hasan Zaiter ile İbrahim Kasie'nin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Gece boyu süren saldırılarda Cibaliya'da 12 evin tamamen yıkıldığı, onlarca kişinin öldürüldüğü ifade edildi.

GAZZE'YE YARDIM İÇİN GÖNDERİLEN AMBULANSLAR, REFAH SINIR KAPISINA HAREKET ETTİ



Türkiye'den Gazze'ye yardım amacıyla gönderilen tam donanımlı ambulanslar, Refah sınır kapısına hareket etti.



Türkiye'den Gazze'ye tıbbi malzeme ve ambulans taşıyan Türk yardım gemisi, Perşembe günü İzmir Alsancak Limanı'ndan yola çıkmış ve dün sabah Mısır'ın El Ariş Limanı'na ulaşmıştı. Tam donanımlı ambulanslar, Refah Sınır Kapısı'na hareket etti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarının sona erdirilmesi için dünyaya çağrıda bulundu.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle: "Şifa Kompleksi'ndeki sağlık personelinin, hastaların ve yerinden edilmiş kişilerin hayatlarından tam sorumlu olan işgal güçleridir"

Karayip ülkesi Belize, Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılar nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurdu.

İsrail, Gazze'nin en büyük sağlık kompleksi olan Şifa Hastanesi'ne operasyon başlattığını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığınca, İsrail'in, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde hasta ya da sığınmacı olarak bulunanların tamamını, kuşatma ve bombardımanla ölüm çemberinin içinde tuttuğu belirtildi.

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nde kendisine bağlı olan Kudüs Hastanesi'nden hasta ve sağlık ekiplerinin zorunlu olarak çıkarıldığını duyurdu.

Hamas Hareketi, ABD'nin Gazze'deki hastanelerin Hamas tarafından kullanıldığı şeklindeki İsrail iddialarını dillendirmesinin, Washington'un işgal güçlerine daha fazla katliam yapması için yeşil ışık yakması anlamına geldiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Gazze Şeridi'ndeki durumu görüştü.

Filistin Kızılayı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kudüs Hastanesindeki hastalar, aileleri ve sağlık çalışanlarının tahliye edildiğini bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Hamas'ın Gazze'de bazı hastanelerin "altındaki tünelleri" kullanarak söz konusu hastaneleri "saklanmak, askeri operasyonlarını yürütmek ve rehineleri tutmak için" kullandıklarına dair istihbarat aldıklarını öne sürdü.

14 Kasım 2023

Filistin, uluslararası topluma, Gazze Şeridi'ne yönelik savaşı durdurması için İsrail'e "ciddi ve hızlı" baskı uygulaması çağrısında bulundu.

İsrail'de "savaş kabinesi" olarak adlandırılan "Acil Durum Hükümeti"nin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili anlaşmayı görüşmek üzere toplanacağı bildirildi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde karadan kuşattığı Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesini hedef aldı.

İsrail ordusunun, Yemen'den atıldığı düşünülen bir füzeyi düşürdüğü belirtildi.

Biden, Gazze'de Hamas'ın elinde bulunan esirlerin salıverileceğine inandığını söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 39 gündür sürdürdüğü saldırılarda 4 bin 650'si çocuk, 3 bin 145'i kadın olmak üzere 11 bin 320 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Hamas: İsrail, Filistinlileri göçe zorlamak için Gazze'de hastaneleri hedef alıyor

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki hastanelerdeki korkunç durumdan ve can kayıplarından çok rahatsız olduğunu belirterek, "insanlık namına ateşkes" çağrısında bulundu

Irak'ta Şii milis güçlerinin alıkoyduğu iddia edilen İsrailli araştırmacı Elizabeth Tsurkov, Gazze Şeridi'nde yaşananların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin "aptalca yönetiminin" sonucu olduğunu söyledi.

Kassam Tugayları, savaşçılarının Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarında İsrail ordu birliklerini ve askeri araçlarını hedef aldığını ve 7 İsrail askerini öldürdüğünü duyurdu.

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'ne gönderilen 155 tırlık insani yardım malzemesini Refah Sınır Kapısı'nda teslim aldığını ve İsrail ordusunun yakıt girişine yine izin vermediğini açıkladı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine düzenlediği baskın sırasında bir hastaneye yoğun biçimde göz yaşartıcı gaz attı.

İsrail ordusunun 39 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri ve destekçileri, esir takası talebiyle Tel Aviv'den Batı Kudüs'e yürüyüşe başladı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Mahmud Abbaszade, ülkesinin dış politikasında "İsrail yeryüzünden silinmelidir" söyleminde değişikliğe gidildiğini savunarak Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan hakkında meclise gensoru önergesi verdi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, cenazeleri çıkarma çabalarının başarısız olmasının ardından Şifa Hastanesi'nde toplu mezar kazmaya başladıklarını Kızılhaç'a ilettiklerini bildirdi

Gazze Şeridi'nden sınırın karşı tarafındaki Askalan (Aşkelon) kentine atılan roket sonucu 2 İsrail askeri yaralandı.

Avustralya'da Yeşiller Partisi Başkan Yardımcısı Senatör Mehreen Faruqi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinlileri Senatoda anma girişiminin, iktidardaki İşçi Partisi senatörlerince engellendiğini bildirdi.

Gazze Şeridi'nin Deir el-Balah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'nin sözcüsü Dr. Halil El Dakran, çok sayıda yaralının bulunduğu hastane için kan bağışı çağrısında bulundu.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde sınır bölgesinde yer alan İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, cenazeleri çıkarma çabalarının başarısız olmasının ardından Şifa Hastanesi'nde toplu mezar kazmaya başladıklarını Kızılhaç'a bildirdiklerini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü: Risk altında 700 hastayı barındıran (Gazze'deki) Şifa Hastanesi'ni tahliye edemeyiz, bu çok zor olur

Türkiye'den Gazze'ye yardım amacıyla gönderilen tam donanımlı ambulanslar, Refah sınır kapısına hareket etti.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in, İsrail'in Gazze saldırılarında Filistin'e destek vermesi Almanya'da yoğun eleştiri aldı.

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'deki 36 hastaneden 22'sinin yani yarıdan fazlasının yakıt yetersizliği, saldırılar ve güvenli olmayan ortam nedeniyle hizmet dışı kaldığını bildirdi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde esir olan Noa Marciano (19) isimli kadın askerin öldüğünü açıkladı.

Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk ile avukatlar Mücahit Birinci ve Burak Bekiroğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Konya Şubesi ve Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Avrupa ve Latin Amerika'daki yaklaşık 20 ülkeden 80 siyasi lider, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Karim Ahmad Khan'a mektup yazarak, "İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulmasını ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile hükümetindeki diğer sorumluların yargılanmasını" talep etti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Gazze'ye yönelik saldırılar sonrası İsrail'den ayrılan binlerce Yahudi'nin uğrak noktası haline geldi

İsrail medyasında "Gazze'ye insani koordinatör olarak görevlendirilmek istendiği" iddia edilen eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in sözcüsü, henüz görev teklifi almadıklarını bildirdi

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç etmesinin "doğru insani çözüm" olduğunu iddia etti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve diğer Filistinli silahlı gruplarla sıcak çatışmaların yaşandığı kuzeydeki Lübnan sınırında işaret ederek, "Kuzey için operasyon planları hazırlıyoruz. Hedefimiz güvenliği sağlamak." dedi.

ABD basını, Hamas ile İsrail arasında, Filistinli kadın ve çocuk tutuklulara karşı İsrailli kadın ve çocukların serbest bırakılacağı bir esir takası anlaşmasının birkaç gün içinde duyurulabileceğini öne sürdü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, çalışanlarına gönderdiği bir elektronik postada, Başkan Joe Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yaklaşımı konusunda bakanlık içinde anlaşmazlık yaşandığını kabul ettiği bildirildi.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları başlattığı 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 30 milyar şekel (7,8 milyar dolar) borçlandığını duyurdu.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Sözcüsü Tommaso Della Longa, İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze'de durumun vahim olduğunu belirterek, "Son 14 günde Refah Sınır Kapısı'ndan neredeyse 800 tır geçiş yaptı. Ancak bu elbette yeterli değil. Farklı ölçekte, sürekli insani yardım akışına ihtiyacımız var." dedi.

ABD'de Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansından (USAID) 100 diplomat, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dair Başkan Joe Biden'ı "yanlış bilgi yaymakla" suçladı.

ABD merkezli insan hakları örgütü "Anayasal Haklar Merkezi (CCR)", Gazze halkına yönelik "soykırımı" önleyemedikleri gerekçesiyle ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimine dava açtığını bildirdi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, bir araya geldiği ABD Başkanı Joe Biden'a Gazze'de "yaşanan zulmü durdurmak için daha çok şey yapma" çağrısında bulundu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi'nde yakıt eksikliği nedeniyle her geçen dakika hastaların öldüğünü, son üç gündür yakıt eksikliği, internet kesintisi ve diğer sıkıntılar nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki ölü sayılarını güncelleyemediklerini söyledi.

07:07 Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, ülkesinin, Orta Doğu'daki krizin çözüme kavuşturulmasında rol üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.

06:27 İsrail'e ait insansız hava aracından atılan bir roket sonucu Batı Şeria'nın Tul Kerim Mülteci Kampı'nda 3 Filistinli daha hayatını kaybetti.

06:01 Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Gazze'ye saldırıların başlamasından bu yana 4 bin 800'ü aşkın çocuğun öldürüldüğünü belirterek, İsrail'e tepki gösterdi. Katıldığı bir etkinlikte konuşan Lula da Silva, Gazze'de öldürülen 4 bin 800'ü aşkın çocuğa dikkati çekerek, "Çocukların savaşın öncelikli kurbanları olduğu yönünde bir haber hiç duymamıştım. Çocukların olduğu yerlere, hastanelerin olduğu yerlere orada terörist olduğu bahanesiyle bomba yağdırıyorlar." ifadesini kullandı.

05:06 İsrail askerleri, Batı Şeria'nın el-Halil kentinin doğusundaki Beyt Aynun yakınlarında bir Filistinliye ateş açarak ölümüne neden oldu.

03:19 Mısır, Gazze Şeridi'ne açılan Refah Sınır Kapısı'nın kapanmadığını ancak İsrail'in yardımların girişine engel olduğunu duyurdu.

03:08 Anglikan Kilisesi Lideri Justin Welby, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çok sayıda sivilin öldürülmesi ve sivil altyapıya verilen büyük zararın "ahlaki olarak haklı gösterilemeyeceğini" belirterek, ateşkes çağrısının, "ahlaki bir çığlık" olduğunu bildirdi.

02:26 Gazze Şeridi'nden tahliye edilen 32 Brezilya vatandaşı ve onların Filistinli akrabalarının Brezilya'ya getirtildiği bildirildi.

02:15 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail'in kendisini savunurken "uluslararası hukuk çerçevesinde" hareket etmesi konusunda net olduklarını belirterek, "Hastaneler dahil masum sivilleri korumak için tüm tedbirleri almalı, Batı Şeria'da aşırılık yanlısı şiddeti durdurmalı ve Gazze'ye daha fazla yardım girmesine izin vermelidir." dedi.

01:43 Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa ve Türkiye'nin Gazze'deki çatışmaların tırmanmaması noktasında ortak çıkara sahip olduğunu söyledi.

01:36 Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail saldırısında ölen İsrailli esir kadın askerin videosunu yayımladı.

01:25 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de bulunan hastanelere saldırılarına ilişkin "Hastaların ve hastanelerin korunduğunu görmek istiyoruz." dedi.

01:20 Gazze Şeridi'nde İsrail tarafından iletişim ve internetin kesilmesinin acil servis ve sivil savunma ekipleriyle iletişime geçilememesinin idam hükmü anlamına geldiği belirtildi.

00:31 ABD'de 30'dan fazla sivil toplum kuruluşu (STK), Savunma Bakanı Lloyd Austin'e mektup göndererek, Gazze'deki acıları engellemek için İsrail'e topçu mühimmatı sağlanmasından vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

00:24 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in, esir takası konusunu ertelediğini belirtti.

00:12 ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki hastanelerin korunması gerektiğini belirterek, İsrail'den "daha az müdahale etmesi" beklentisini dile getirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 44'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 363'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugaylarının elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'unu kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 188 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.